Студенты-сварщики создали бренд Нефтегорского района

В Нефтегорске Самарской области многие элементы благоустройства - вертикальные клумбы, вазоны, урны - выполнены студентами местного техникума.

Студенты-сварщики регулярно участвуют в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. В этом году они побывали на Всероссийском фестивале-конкурсе "Потомки великих мастеров" в городе Дербент (Дагестан).

"Удалось узнать много нового в области декоративной обработки металла. Хотелось бы не только принять участие, но и победить в этом конкурсе. Буду готовиться - вот моя цель на ближайший год", - поделился планами студент 2 курса Павел Кузьмин.

Будущие сварщики создают декоративные металлоконструкции под руководством преподавателя Валерия Кузьмина. "Участие в благоустройстве города позволяет вырастить будущего специалиста социально активным и ответственным гражданином, - отмечает он. - А творческий подход дает возможность привить интерес к профессии".

Арт-объекты, созданные студентами, узнаваемы и любимы горожанами. Это "Звезда Памяти" в честь героев Великой Отечественной войны, символ техникума - сова на воротах, цветочный "фонтан" на Аллее имени полного кавалера Ордена Славы Василия Пенькова рядом со школой №3. "Фонтаны" планируется установить и на других общественных территориях города и района.

"Сегодня наши студенты изготавливают такие металлоконструкции, которые достойны стать брендом всего района. И это, несомненно, говорит о том, что техникум готовит отличные кадры, растет рабочая смена - наше будущее", - подчеркнул глава муниципального района Нефтегорский Александр Баландин.

Развитие системы среднего профессионального образования - часть стратегии лидерства Самарской области, созданной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова на основе предложений, озвученных жителями.

Напомним, глава региона объявил 2019 год Годом СПО, многие профильные учреждения были капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Эта работа продолжается в рамках национального проекта "Образование". В 2020-21 годах в четырех колледжах региона обустроили 18 мастерских по стандартам союза WorldSkills.

Кроме того, в рамках нацпроекта в Тольятти создан областной Центр опережающей профподготовки, который дает возможность пройти переобучение и получить востребованную профессию.