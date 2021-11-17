16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СГИК представит юбилейный гала-концерт в честь 50-летия вуза Сотрудники Росреестра обнаружили свалку строительного мусора под Самарой В Самарской области идет спад детской заболеваемости коронавирусом в стационарах Экоцентры "Вторсырья на благотворительность" вернулись к обычному режиму работы В Самарской области повысят штрафы за парковку на газонах

Общество

Сотрудники Росреестра обнаружили свалку строительного мусора под Самарой

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Росреестра обнаружили незаконную свалку в пос. Волжский Красноярского района Самарской области.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области

Жители поселка неоднократно жаловались на то, что собственник участков на ул. М. Горького устроил свалку строительного и бытового мусора.

После очередной жалобы в октябре начальник межмуниципального отдела по Красноярскому и Елховскому районам Управления Росреестра по Самарской области Светлана Курвякова быстро организовала проверку, чтобы успеть зафиксировать нарушения. Во время внеплановой проверки подтвердилось, что на неогороженных участках, выделенных под жилую застройку, находится строительный мусор.

В связи с этим собственника земли оштрафовали на 20 тыс. руб. за ее нецелевое использование земли и обязали убрать весь мусор.

"Земельные участки находятся рядом с трассой и недалеко от туристического места — Царева кургана. По этому маршруту передвигаются гости региона, да и просто автомобилисты. Поэтому совершенно недопустимо, чтобы здесь была свалка. Кроме того, Управление Росреестра зафиксировало нарушение земельного законодательства. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры Красноярского района", — подчеркнул зампрокурора Красноярского района Александр Легостаев.

Владелец участков не согласился с контролирующими органами. Он считает, что может использовать землю по собственному усмотрению, и настаивает, что на его участках находится не мусор, а материалы, которые он использует для строительства.  

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Артём Жуков 22 октября 2021 02:16 Судья Самарского облсуда едва не умер после рядовой операции в частной клинике

Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:09 Самарастат: за год средняя зарплата в регионе выросла на 9,6%

ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

Фото на сайте

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Исчезающая деревня Черёмушки

Исчезающая деревня Черёмушки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5