Сотрудники Росреестра обнаружили свалку строительного мусора под Самарой

Сотрудники Росреестра обнаружили незаконную свалку в пос. Волжский Красноярского района Самарской области.

Жители поселка неоднократно жаловались на то, что собственник участков на ул. М. Горького устроил свалку строительного и бытового мусора.

После очередной жалобы в октябре начальник межмуниципального отдела по Красноярскому и Елховскому районам Управления Росреестра по Самарской области Светлана Курвякова быстро организовала проверку, чтобы успеть зафиксировать нарушения. Во время внеплановой проверки подтвердилось, что на неогороженных участках, выделенных под жилую застройку, находится строительный мусор.

В связи с этим собственника земли оштрафовали на 20 тыс. руб. за ее нецелевое использование земли и обязали убрать весь мусор.

"Земельные участки находятся рядом с трассой и недалеко от туристического места — Царева кургана. По этому маршруту передвигаются гости региона, да и просто автомобилисты. Поэтому совершенно недопустимо, чтобы здесь была свалка. Кроме того, Управление Росреестра зафиксировало нарушение земельного законодательства. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры Красноярского района", — подчеркнул зампрокурора Красноярского района Александр Легостаев.

Владелец участков не согласился с контролирующими органами. Он считает, что может использовать землю по собственному усмотрению, и настаивает, что на его участках находится не мусор, а материалы, которые он использует для строительства.