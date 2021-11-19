Сроки внесения исторического поселения Самары в ПЗЗ и Генплан предложили сдвинуть

Правительство Самарской области опубликовало проект распоряжения по внесению изменений в "План мероприятий по включению Самары в перечень исторических поселений".

В соответствии с проектом распоряжения предусмотрен перенос сроков исполнения четырех пунктов "Плана". В частности, в пункте 2 "Организация работы по внесению изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области (РНГП) срок выполнения сдвигается с 1 марта 2021 г. на 1 марта 2022 года.

"Минстрой подготовил проект внесения изменений в РНГП с учетом комплексного единого подхода к подготовке документации по планировке территории, — отмечается в пояснительной записке к распоряжению. — Данный документ проходит рассмотрение на секциях Градостроительного совета при губернаторе. Срок согласительных процедур, установленных ГК РФ, составляет не менее 3 месяцев. Таким образом, предлагается перенести срок исполнения пункта с 1 марта 2021 г. на 1 марта 2022 г.".

Пункт 3 "Плана" предполагает мероприятия по внесению изменений в схему территориального планирования Самарской области. Изменения нужно было внести до 1 декабря 2021 года. Министерство строительства заключило в марте текущего года госконтракт на выполнение работ, в соответствии с которым срок утверждения схемы территориального планирования (ТП) с учетом изменений был установлен в марте 2022 года. Причиной невозможности выдержать изначальный срок стало "включение в схему ТП большого пакета иных изменений и дополнений, а также сроки порядка утверждения, установленные ГК РФ". Проектом распоряжения предлагается сдвинуть исполнение пункта на 1 апреля 2022 года.

Также изменения коснулись пунктов № 5 ("Проведение мероприятий по внесению изменений в Генплан Самары" со сроком до 1 июня 2022 г.) и № 6 ("Проведение мероприятий по внесению изменений в ПЗЗ Самары" с аналогичным сроком). Новым распоряжением в обоих случаях предлагается заменить конкретный срок формулировкой "в 12-месячный срок со дня определения требований к градостроительным регламентам в границах исторического поселения Самары".

Как сказано в пояснительной записке, "выполнение пунктов 5 и 6 взаимоподчинено определению требований к градостроительным регламентам в границах исторического поселения (п. 12 плана) и разработке и утверждению объединенной зоны охраны в границах исторического поселения Самары (п. 13)".

Срок исполнения п. 12 — в шестимесячный срок со дня утверждения объединенных зон охраны ОКН на территории исторического поселения. Срок исполнения п. 13 — 30 декабря 2021 года.

Кроме того, п. 6 содержит мероприятие по включению требований к архитектурным решениям объектов капстроительства, но сам "План" не содержит мероприятий по их разработке", — сказано в документе. На основании изложенного предлагается, соответственно, заменить сроки выполнения обоих пунктов.

Напомним, решение о присвоении центру Самары статуса исторического поселения было принято в конце 2019 года. Его границы установлены в черте улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной реки Волги.

В конце мая 2021 г. первый вице-губернатор - председатель правительства области Виктор Кудряшов заявлял, что утверждение градостроительных регламентов исторического поселения Самары должно пройти до 1 июля 2022 года.