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Общество

Жители Самарской области могут получить бумажный сертификат с QR-кодом в МФЦ

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты ЦУР Самарской области ежедневно фиксируют сообщения от граждан в социальных сетях, в которых граждане спрашивают о механизме получения QR-кода.

Особенно переживают пожилые люди, которые совсем "не дружат" с компьютером и цифровыми технологиями: вакцинировались одними из первых, а QR-код получить не могут.

Чтобы помочь в этой ситуации, глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ: с 16 ноября 2021 года жители россияне могут получить бумажный сертификат с QR-кодом в МФЦ. Эта услуга доступна даже в том случае, если отсутствует личный кабинет на Госуслугах.

Центр управления регионом обратился за разъяснениями в многофункциональный центр и выяснил, кому доступен бумажный сертификат и как его получить.

Итак, в МФЦ вы можете получить бумажный сертификат с QR-кодом о вакцинации от коронавируса или сертификат переболевшего Covid-19. Эта услуга создана специально для тех граждан, у которых отсутствует подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуг". Кроме того, обратиться за QR-кодом в МФЦ могут и те граждане, у которых нет возможности распечатать документ самостоятельно.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо быть гражданином Российской Федерации или иметь вид на жительство в России. Для распечатки кода с собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).

Дополнительно сотрудники МФЦ могут запросить загранпаспорт, если нужно получить сертификат с QR-кодом на английском языке, а также доверенность, если сертификат принадлежит другому человеку.

В день обращения специалист МФЦ выдаст сертификат, в котором будут указаны QR-код и ФИО владельца. Медицинские данные останутся конфиденциальными.

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