Жители Самарской области могут получить бумажный сертификат с QR-кодом в МФЦ

Специалисты ЦУР Самарской области ежедневно фиксируют сообщения от граждан в социальных сетях, в которых граждане спрашивают о механизме получения QR-кода.
Особенно переживают пожилые люди, которые совсем "не дружат" с компьютером и цифровыми технологиями: вакцинировались одними из первых, а QR-код получить не могут.
Чтобы помочь в этой ситуации, глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ: с 16 ноября 2021 года жители россияне могут получить бумажный сертификат с QR-кодом в МФЦ. Эта услуга доступна даже в том случае, если отсутствует личный кабинет на Госуслугах.
Центр управления регионом обратился за разъяснениями в многофункциональный центр и выяснил, кому доступен бумажный сертификат и как его получить.
Итак, в МФЦ вы можете получить бумажный сертификат с QR-кодом о вакцинации от коронавируса или сертификат переболевшего Covid-19. Эта услуга создана специально для тех граждан, у которых отсутствует подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуг". Кроме того, обратиться за QR-кодом в МФЦ могут и те граждане, у которых нет возможности распечатать документ самостоятельно.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо быть гражданином Российской Федерации или иметь вид на жительство в России. Для распечатки кода с собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).
Дополнительно сотрудники МФЦ могут запросить загранпаспорт, если нужно получить сертификат с QR-кодом на английском языке, а также доверенность, если сертификат принадлежит другому человеку.
В день обращения специалист МФЦ выдаст сертификат, в котором будут указаны QR-код и ФИО владельца. Медицинские данные останутся конфиденциальными.
Последние комментарии
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !