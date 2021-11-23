Всех желающих приглашают на онлайн-конференцию по развитию экосистемы молодежного предпринимательства

30 ноября в 10:00 (МСК) пройдет онлайн-конференция по развитию экосистемы молодежного предпринимательства. Участниками и спикерами станут представители одних из лучших предпринимательских университетов России, сотрудники венчурных фондов и корпораций. Опытом внедрения студенческого предпринимательства поделятся представители ВШЭ, ИТМО, университета Иннополиса, ДВФУ и УРФУ.

Соорганизаторами конференции выступают: компания "Фабрика единорогов", министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр инноваций StartupSamara.

Участники обсудят программу "Стартап как диплом", вопросы построения учебного плана, создание университетских стартап-студий, привлечение инвесторов в университетские стартапы и работу с корпорациями.

Важной частью повестки станут вопросы построения экосистемы университетского предпринимательства, работа с корпорациями и проблемы постановки целей для университетских институтов поддержки инноваций. Представители вузов поделятся собственными наработками и лучшими практиками.

Спикерами выступят:

Александр Ведехин, заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности министерства науки и высшего образования РФ;

Михаил Комаров, профессор департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса ВШЭ;

Виталий Недельский, ректор Горно-Алтайского государственного университета;

Нина Феодосиади, директор бизнес-инкубатора ВШЭ (Москва);

Антон Гопка, декан факультета технологического менеджмента и инноваций университета ИТМО;

Сергей Богданов, управляющий партнер венчурного фонда YellowRockets.vc;

Кортов Сергей, первый проректор УРФУ;

Алена Протасова, старший преподаватель университета Иннополис, основатель исследовательского агентства для стартапов startupfairy.ru;

Дмитрий Боровиков, директор технопарка "Русский" (ДВФУ);

Константин Беляков, проректор по инновационной деятельности ТГУ;

Максим Бардин, руководитель программ блока коммерциализации "Газпромнефть — Технологические партнерства";

Алена Петрова, руководитель объединения "Фабрика единорогов".

Участие в конференции бесплатное, регистрация по ссылке обязательна https://unicornfactory.timepad.ru/event/1832237/.