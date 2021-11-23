Всех желающих приглашают на онлайн-конференцию по развитию экосистемы молодежного предпринимательства

30 ноября в 10:00 (МСК) пройдет онлайн-конференция по развитию экосистемы молодежного предпринимательства. Участниками и спикерами станут представители одних из лучших предпринимательских университетов России, сотрудники венчурных фондов и корпораций. Опытом внедрения студенческого предпринимательства поделятся представители ВШЭ, ИТМО, университета Иннополиса, ДВФУ и УРФУ.
Соорганизаторами конференции выступают: компания "Фабрика единорогов", министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр инноваций StartupSamara.
Участники обсудят программу "Стартап как диплом", вопросы построения учебного плана, создание университетских стартап-студий, привлечение инвесторов в университетские стартапы и работу с корпорациями.
Важной частью повестки станут вопросы построения экосистемы университетского предпринимательства, работа с корпорациями и проблемы постановки целей для университетских институтов поддержки инноваций. Представители вузов поделятся собственными наработками и лучшими практиками.
Спикерами выступят:
Александр Ведехин, заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности министерства науки и высшего образования РФ;
Михаил Комаров, профессор департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса ВШЭ;
Виталий Недельский, ректор Горно-Алтайского государственного университета;
Нина Феодосиади, директор бизнес-инкубатора ВШЭ (Москва);
Антон Гопка, декан факультета технологического менеджмента и инноваций университета ИТМО;
Сергей Богданов, управляющий партнер венчурного фонда YellowRockets.vc;
Кортов Сергей, первый проректор УРФУ;
Алена Протасова, старший преподаватель университета Иннополис, основатель исследовательского агентства для стартапов startupfairy.ru;
Дмитрий Боровиков, директор технопарка "Русский" (ДВФУ);
Константин Беляков, проректор по инновационной деятельности ТГУ;
Максим Бардин, руководитель программ блока коммерциализации "Газпромнефть — Технологические партнерства";
Алена Петрова, руководитель объединения "Фабрика единорогов".
Участие в конференции бесплатное, регистрация по ссылке обязательна https://unicornfactory.timepad.ru/event/1832237/.
Последние комментарии
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?