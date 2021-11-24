За 10 месяцев жителями Самарской области подано более 31 тыс. заявлений через региональный портал Госуслуг

Жителями Самарской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг за 10 месяцев 2021 г. было подано более 31,2 тысяч заявлений, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Самарская область стабильно входит в ТОП-5 регионов России по доле населения, которая пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном формате. Такое высокое место обусловлено активной работой по реализации программы "Цифровое государственное управление" национального проекта "Цифровая экономика".

Без дополнительных заявлений, бумажной волокиты и долгого хождения по инстанциям можно благодаря региональному порталу государственных и муниципальных услуг записать ребенка в детский сад, оформить льготы и пособия и многое другое.

"От того, получат ли эти услуги без волокиты и бюрократических проволочек, будут ли они надлежащего качества, зависит не только качество жизни в регионе, но и зачастую — жизнь и здоровье людей. Причем важен здесь весь процесс: от заявки до результата", — считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Самыми популярными услугами на региональном портале госуслуг (РПГУ) стали "Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним", "Прием экзаменов и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)", оказываемые Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, — доля заявлений по этим услугам составила более 60%, а также "Информационное обслуживание пользователей в читальных залах государственных архивов Самарской области", оказываемая Управлением государственной архивной службой Самарской области.

Наиболее востребованными услугами на едином портале госуслуг (gosuslugi.ru) традиционно являются "Запись на прием к врачу", "Запись на вакцинацию от COVID-19" и "Информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов". В сентябре–октябре в числе популярных сервисов также было "Участие в переписи населения". Всего за 10 месяцев жители Самарской области обращались к различным сервисам и услугам через единый портал госуслуг 9,6 млн раз. Это на 70% больше, чем за январь–октябрь 2020 года.

"По итогам прошлого года Самарская область заняла 14 место в рейтинге среди субъектов РФ по качеству предоставления государственных услуг в электронной форме, проводимого Минэкономразвития РФ (в 2018 году регион был на 41 месте). Анализ использования единого портала госуслуг жителями Самарской области показывает устойчивый рост. По посещаемости и числу пользователей портала Самарская область находится на 6 месте в России и на 2 месте в Приволжском федеральном округе", — рассказал руководитель регионального департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.