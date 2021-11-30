Самара подо льдом: ЦУР опубликовал список травмпунктов для пострадавших жителей

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности в связи с обильными осадками: дождем, снегом, сильным ветром. Особенно опасна гололедица - 30 ноября жители многих районов Самары оказались в ледяной ловушке.

Социальные сети пестрят адресами, где самарцы испытывают трудности с передвижением. Речь идет не только о пешеходных тротуарах, но и подходах к социальным объектам: больницам, поликлиникам, школам.

"Сегодня 30.11.2021 на улице ледяная глазурь. А именно по ул. Ленинградская. Люди просто не могут идти. Просим прислать дорожные службы для устранения ледяной корки. С уважением пешеходы улицы Ленинградской".

"Поселок Управленческий — просто непроходимый каток! Даже центральные улицы не обработаны ничем. Подход к поликлинике — уже повод для обращения в травму. Примите, пожалуйста, меры!"

ЦУР Самарской области оперативно передает проблемные адреса в муниципалитеты. Накануне в социальных сетях ЦУР информировал граждан о неблагоприятных погодных условиях, которые сохранятся в ближайшие 2-3 дня.

Как сообщает мэрия Самары, в областном центре усилены меры по обработке пешеходных зон и проезжих частей, принято решение о проведении выездных проверок, в том числе по жалобам из социальных сетей.

ЦУР в ответ на жалобы жителей опубликовал и список травмпунктов, куда можно обратиться за медицинской помощью в случае неудачного падения:

В Самаре:

1. ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова" ул. Полевая, 80а, (тел. (846) 207-22-33) круглосуточно;

2. ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко", ул. Калинина, 32, (тел. (846) 975-33-03(02), (01)) круглосуточно;

3. ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 7", ул. Крайняя, 17, (тел. (846) 975-32-35) круглосуточно;

4. ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 10", ул. Медицинская, 4б, (тел. 846) 377-36-27) круглосуточно;

5. ГБУЗ СО "Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина", детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, (тел. (846) 273-36-27) круглосуточно.

В Тольятти:

1. ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника № 3" ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно (тел. 8482) 37-98-71);

2. ГБУЗ СО "Тольяттинская городская больница № 2" ул. Баныкина, 8, (8482) 93-52-01) кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

В Новокуйбышевске:

1. ГБУЗ СО "Новокуйбышевская центральная городская больница", ул. Пирогова, 1, к3, (84635) 6-03-11,6-03-01) круглосуточно.

В Сызрани:

1. ГБУЗ СО "Сызранская центральная городская больница" ул. Комарова, 1, (тел. 8464)35-27-01) травмпункт круглосуточно.

Сообщить о проблемных вопросах жители региона могут в официальных группах органов власти в социальных сетях, также в пабликах ЦУР Самарской области: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/.