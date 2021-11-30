Самара подо льдом: ЦУР опубликовал список травмпунктов для пострадавших жителей

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности в связи с обильными осадками: дождем, снегом, сильным ветром. Особенно опасна гололедица - 30 ноября жители многих районов Самары оказались в ледяной ловушке.
Социальные сети пестрят адресами, где самарцы испытывают трудности с передвижением. Речь идет не только о пешеходных тротуарах, но и подходах к социальным объектам: больницам, поликлиникам, школам.
"Сегодня 30.11.2021 на улице ледяная глазурь. А именно по ул. Ленинградская. Люди просто не могут идти. Просим прислать дорожные службы для устранения ледяной корки. С уважением пешеходы улицы Ленинградской".
"Поселок Управленческий — просто непроходимый каток! Даже центральные улицы не обработаны ничем. Подход к поликлинике — уже повод для обращения в травму. Примите, пожалуйста, меры!"
ЦУР Самарской области оперативно передает проблемные адреса в муниципалитеты. Накануне в социальных сетях ЦУР информировал граждан о неблагоприятных погодных условиях, которые сохранятся в ближайшие 2-3 дня.
Как сообщает мэрия Самары, в областном центре усилены меры по обработке пешеходных зон и проезжих частей, принято решение о проведении выездных проверок, в том числе по жалобам из социальных сетей.
ЦУР в ответ на жалобы жителей опубликовал и список травмпунктов, куда можно обратиться за медицинской помощью в случае неудачного падения:
В Самаре:
1. ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова" ул. Полевая, 80а, (тел. (846) 207-22-33) круглосуточно;
2. ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко", ул. Калинина, 32, (тел. (846) 975-33-03(02), (01)) круглосуточно;
3. ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 7", ул. Крайняя, 17, (тел. (846) 975-32-35) круглосуточно;
4. ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 10", ул. Медицинская, 4б, (тел. 846) 377-36-27) круглосуточно;
5. ГБУЗ СО "Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина", детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, (тел. (846) 273-36-27) круглосуточно.
В Тольятти:
1. ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника № 3" ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно (тел. 8482) 37-98-71);
2. ГБУЗ СО "Тольяттинская городская больница № 2" ул. Баныкина, 8, (8482) 93-52-01) кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.
В Новокуйбышевске:
1. ГБУЗ СО "Новокуйбышевская центральная городская больница", ул. Пирогова, 1, к3, (84635) 6-03-11,6-03-01) круглосуточно.
В Сызрани:
1. ГБУЗ СО "Сызранская центральная городская больница" ул. Комарова, 1, (тел. 8464)35-27-01) травмпункт круглосуточно.
Сообщить о проблемных вопросах жители региона могут в официальных группах органов власти в социальных сетях, также в пабликах ЦУР Самарской области: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!