Экскурсия "Инженеры меняют мир" стала лучшим детским маршрутом

В Перми состоялся финал Всероссийской туристкой премии "Маршрут года — 2021". В этом году на соискание премии было подано 445 проектов из 60 регионов, 212 проектов из 35 регионов были представлены в финале в 26 номинациях. Экскурсия "Инженеры меняют мир", разработанная службой по связям с общественностью и СМИ "Газпром трансгаз Самара" в партнерстве с туристической компанией "Сказка странствий", получила Гран-при в номинации "Лучший детский маршрут".
Профориентационная экскурсия начинается у памятника российскому инженеру близ главного корпуса Самарского государственного технического университета. Дальше ребята знакомятся с достопримечательностями Самары, связанными с историей технического прогресса: арт-объект "Древо жизни" — фактически памятник водопроводу, паровоз-труженик, установленный на Комсомольской площади, дом, где жил авиаконструктор Сергей Ильюшин, памятник отопительной батарее. Памятный знак в честь строителей первого магистрального газопровода СССР "Бугуруслан-Куйбышев" — финальная точка городской части маршрута. Завершается маршрут в музее истории "Газпром трансгаз Самара", где участники более подробно знакомятся с работой газотранспортного предприятия начиная с 1943 года.
Музей был создан в 2013 году, к 70-летию предприятия. Городская экскурсия дополнила музейную через пять лет, к следующей значимой дате. Ее премьера состоялась в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!