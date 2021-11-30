Экскурсия "Инженеры меняют мир" стала лучшим детским маршрутом

В Перми состоялся финал Всероссийской туристкой премии "Маршрут года — 2021". В этом году на соискание премии было подано 445 проектов из 60 регионов, 212 проектов из 35 регионов были представлены в финале в 26 номинациях. Экскурсия "Инженеры меняют мир", разработанная службой по связям с общественностью и СМИ "Газпром трансгаз Самара" в партнерстве с туристической компанией "Сказка странствий", получила Гран-при в номинации "Лучший детский маршрут".

Профориентационная экскурсия начинается у памятника российскому инженеру близ главного корпуса Самарского государственного технического университета. Дальше ребята знакомятся с достопримечательностями Самары, связанными с историей технического прогресса: арт-объект "Древо жизни" — фактически памятник водопроводу, паровоз-труженик, установленный на Комсомольской площади, дом, где жил авиаконструктор Сергей Ильюшин, памятник отопительной батарее. Памятный знак в честь строителей первого магистрального газопровода СССР "Бугуруслан-Куйбышев" — финальная точка городской части маршрута. Завершается маршрут в музее истории "Газпром трансгаз Самара", где участники более подробно знакомятся с работой газотранспортного предприятия начиная с 1943 года.

Музей был создан в 2013 году, к 70-летию предприятия. Городская экскурсия дополнила музейную через пять лет, к следующей значимой дате. Ее премьера состоялась в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018.