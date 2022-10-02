С 3 октября на Южном мосту будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением ремонта деформационных швов на путепроводе "Аврора" и мосту "Южный" через р. Самара с 3 октября будет частично ограничено движение на данных участках.

Об этом сообщает департамент транспорта Самары.

Ограничения продляться до 10 октября.