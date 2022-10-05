Дмитрий Азаров обратился к педагогам региона в День учителя

Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя.
"Уважаемые работники и ветераны системы образования Самарской области! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя!
Педагоги нашего региона — это люди, которые не только передают детям необходимые знания, но собственным примером воспитывают учеников, помогают им становиться знающими, профессиональными, ответственными и успешными людьми.
Результаты прошлого года и их оценка на федеральном уровне свидетельствуют о том, что самарское образование — одно из лучших в России. В значительной степени это стало возможным благодаря реализации на территории нашей губернии национальных проектов "Образование", "Наука" и "Демография", инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
И конечно, эти успехи были бы невозможны без вашего каждодневного кропотливого труда и безраздельной преданности своей профессии, без глубокого понимания той высокой миссии, которую вы выполняете, подготавливая подрастающее поколение к взрослой жизни.
Крайне важно, что вы прививаете детям любовь к Родине, уважение к истории России и ее великой многонациональной культуре, учите их сохранять духовно-нравственные традиции, заложенные нашими предками, чтить героический подвиг советского народа, сокрушившего фашизм.
Особенно это важно в сегодняшних реалиях, когда нацизм при поддержке коллективного Запада прорастает у самых наших границ, угрожая безопасности жителей нашей страны.
Дорогие учителя! У каждого из вас есть свой наработанный годами опыт, свои приемы и секреты педагогического мастерства. Но главный секрет работников и ветеранов системы образования области, пожалуй, в том, что для вас нет чужих детей. Не будет преувеличением сказать, что детский сад, школа, вуз или ссуз, где вы работаете, — это ваша вторая семья. Уча своих подопечных постигать науки, вселяя в них веру в себя, раскрывая их таланты и способности, вы вкладываете в это благородное дело всю душу и все свои силы.
Искренне благодарю вас за верность своему призванию, за то, что изо дня в день вы создаете будущее нашей великой страны — России и Самарского края.
Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, благодарных учеников и успехов на вашем нелегком поприще!", — говорится в сообщении.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!