16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области установилась дождливая погода Дмитрий Азаров обратился к педагогам региона в День учителя В 89% домов в Самаре есть отопление В Самаре снова выбрали подрядчика на отлов бездомных животных В Похвистнево возводится новый корпус центральной больницы города и района

Общество

Дмитрий Азаров обратился к педагогам региона в День учителя

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя.

"Уважаемые работники и ветераны системы образования Самарской области! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя!

Педагоги нашего региона — это люди, которые не только передают детям необходимые знания, но собственным примером воспитывают учеников, помогают им становиться знающими, профессиональными, ответственными и успешными людьми.

Результаты прошлого года и их оценка на федеральном уровне свидетельствуют о том, что самарское образование — одно из лучших в России. В значительной степени это стало возможным благодаря реализации на территории нашей губернии национальных проектов "Образование", "Наука" и "Демография", инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

И конечно, эти успехи были бы невозможны без вашего каждодневного кропотливого труда и безраздельной преданности своей профессии, без глубокого понимания той высокой миссии, которую вы выполняете, подготавливая подрастающее поколение к взрослой жизни.

Крайне важно, что вы прививаете детям любовь к Родине, уважение к истории России и ее великой многонациональной культуре, учите их сохранять духовно-нравственные традиции, заложенные нашими предками, чтить героический подвиг советского народа, сокрушившего фашизм.

Особенно это важно в сегодняшних реалиях, когда нацизм при поддержке коллективного Запада прорастает у самых наших границ, угрожая безопасности жителей нашей страны.

Дорогие учителя! У каждого из вас есть свой наработанный годами опыт, свои приемы и секреты педагогического мастерства. Но главный секрет работников и ветеранов системы образования области, пожалуй, в том, что для вас нет чужих детей. Не будет преувеличением сказать, что детский сад, школа, вуз или ссуз, где вы работаете, — это ваша вторая семья. Уча своих подопечных постигать науки, вселяя в них веру в себя, раскрывая их таланты и способности, вы вкладываете в это благородное дело всю душу и все свои силы.

Искренне благодарю вас за верность своему призванию, за то, что изо дня в день вы создаете будущее нашей великой страны — России и Самарского края.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, благодарных учеников и успехов на вашем нелегком поприще!", — говорится в сообщении. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:33 Самарской школе олимпийского резерва отказали в застройке берега Волги

Для бизнеса нет святого. Печалька.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:30 Прокуратура Самары не дала "Шарду" и "СЗ Ракита" согласовать застройку с урезанными парковками

Прокуратура начала работать!

Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6