До окончания подачи заявок на Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий осталось 4 дня

Авторы креативных проектов Самарской области, трендсеттеры и все, кто чувствует в себе творческий потенциал, смогут принять участие в Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards). Прием заявок завершается 16 октября.
По итогу премии будут определены самые яркие проекты и наиболее выдающиеся профессионалы отрасли в 10 номинациях: "Человек года", "Меценат года", "Открытие года", "Цифровой проект", "Образовательный проект", "Креативное пространство года", "Культурный код", "Событие года", "Креативный регион" и "Креативный социальный проект". Заявить свой проект могут не только творческие объединения, профессиональные гильдии и организации, но и физические лица.
Каждого номинанта будет оценивать экспертный совет и большое жюри премии — представители креативного сообщества, кто уже внес вклад в развитие инфраструктуры сектора в стране, признанные эксперты отрасли, к чьему мнению прислушиваются игроки рынка.
Напомним, Российская национальная премия в сфере креативных индустрий - единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии.
С момента старта приема заявок на премию 8 сентября подано уже свыше 600 заявок более чем из 50 регионов России.
В задачи премии входит не только выявление новых проектов и лиц креативной сферы, но также создание пространства для эффективного диалога между представителями креативных индустрий и признание их достижений в развитии креативного сектора, формирование экосистемы креативных индустрий для укрепления межотраслевых связей креативного сообщества.
Определение финалистов премии будет проходить в несколько этапов:
— 8 сентября — 16 октября: сбор заявок на сайте премии rc-awards.ru
— 21 октября — 3 ноября: определение шорт-листа экспертным советом
— 10 ноября — 24 ноября: оценка финалистов членами жюри.
Церемония награждения состоится 1 декабря в КЗ "Зарядье" (г. Москва). Дополнительная информация на официальном сайте премии — rc-awards.ru.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!