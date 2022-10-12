До окончания подачи заявок на Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий осталось 4 дня

Авторы креативных проектов Самарской области, трендсеттеры и все, кто чувствует в себе творческий потенциал, смогут принять участие в Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards). Прием заявок завершается 16 октября.

По итогу премии будут определены самые яркие проекты и наиболее выдающиеся профессионалы отрасли в 10 номинациях: "Человек года", "Меценат года", "Открытие года", "Цифровой проект", "Образовательный проект", "Креативное пространство года", "Культурный код", "Событие года", "Креативный регион" и "Креативный социальный проект". Заявить свой проект могут не только творческие объединения, профессиональные гильдии и организации, но и физические лица.

Каждого номинанта будет оценивать экспертный совет и большое жюри премии — представители креативного сообщества, кто уже внес вклад в развитие инфраструктуры сектора в стране, признанные эксперты отрасли, к чьему мнению прислушиваются игроки рынка.

Напомним, Российская национальная премия в сфере креативных индустрий - единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии.

С момента старта приема заявок на премию 8 сентября подано уже свыше 600 заявок более чем из 50 регионов России.

В задачи премии входит не только выявление новых проектов и лиц креативной сферы, но также создание пространства для эффективного диалога между представителями креативных индустрий и признание их достижений в развитии креативного сектора, формирование экосистемы креативных индустрий для укрепления межотраслевых связей креативного сообщества.

Определение финалистов премии будет проходить в несколько этапов:

— 8 сентября — 16 октября: сбор заявок на сайте премии rc-awards.ru

— 21 октября — 3 ноября: определение шорт-листа экспертным советом

— 10 ноября — 24 ноября: оценка финалистов членами жюри.

Церемония награждения состоится 1 декабря в КЗ "Зарядье" (г. Москва). Дополнительная информация на официальном сайте премии — rc-awards.ru.