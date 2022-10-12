"Склады-призраки": жители пожаловались на незаконное строительство в Самаре

В Железнодорожном районе Самары возмущены строительством складских помещений. Жители уютного частного сектора в районе улиц Партизанской и Волгина рассказывают, что совершенно не ждали такой беды.

"Мы в свое время переехали из квартир в частный сектор, чтобы жить в покое и тишине. Вокруг нас частные дома. Все было хорошо. Но вдруг прямо вплотную к нашим домам начали строительство огромного ангара со складскими помещениями. Это большое здание, высотой примерно с пятиэтажный дом", — рассказывает местная жительница Елена Мучкаева.

Неприятности посыпались одна за другой. Жители объясняют: пешеходный переход, по которому дети ходили в школу, внезапно "подвинули". Место рядом с детской площадкой "расчищают" под заезд фур.

"С другой стороны стройки сейчас ездят фуры со стройматериалами. В месте, где дети могли ходить самостоятельно в школу, они больше не ходят — это просто опасно. Даже я на машине теперь не могу разъехаться с фурами. Получается, склад нам впихнули в частный сектор. И он находится в 15-20 метрах от ближайших домов. Представляете, что будет, если там возникнет пожар?" — рассказывает Елена.

Шокированные жители стали обращаться за разъяснениями к чиновникам. В горадминистрации сообщили, что разрешение на строительство объекта отменили.

"К нам обращались представители ООО "Трак" с заявлением о выдаче разрешения на строительство пяти складских помещений на ул. Партизанская, 141 общей площадью 9282 кв. м. Участки принадлежат компании на праве собственности. Здания предназначены для использования в коммерческих целях — складирование, сортировка и отгрузка товаров промышленной группы (технологическое оборудование, автозапчасти, стройматериалы в упаковке без рассаживания, строительные изделия и т. д.)", — указано в письме администрации, которое демонстрируют жители.

Сначала глава Самары действительно выдала разрешение на строительство ООО "Трак". Но, как говорят в мэрии, согласно письму регионального минстроя от 3 сентября 2021 г., экспертиза проектной документации является обязательным документом для получения разрешения на строительство. А городские чиновники не наделены полномочиями выдавать разрешение на строительство, если требуется экспертиза. В итоге администрация разрешение на строительство отменила. Вот только само возведение складов в реальности не остановилась.

"Информация о возобновлении строительства передана в Государственную инспекцию строительного надзора Самарской области для принятия мер в соответствии с компетенцией", — говорится в письме мэрии.

Жители же рассказывают: представитель ГИСН к ним приезжал, успокаивал, да только воз и ныне там: фуры ездят, стройка идет. Люди обратились в самые разные инстанции.

"Сотрудников полиции не пускали на данный объект. Прокуратура собиралась инициировать проверку. Поскольку, как нам сообщили в прокуратуре, строительство такого объекта не может вестись без соответствующей экспертизы, а оно ведется. Меня вызывали в отдел полиции по противодействию коррупции. Они тоже заинтересовались этим застройщиком", — рассказал один из жителей-активистов.

Но строители, кажется, и проверок не напугались. Жители же считают, что за фирмой может скрываться кто-то влиятельный. В итоге Елена Мучкаева и ее соседи пришли со своими рассказами на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну.

"Основной вопрос, касающийся стройки, я обсужу с прокурором области, главой города и, параллельно, направлю запрос в ГИБДД. Также хотелось бы инициировать внеплановые проверки безотносительно моратория", — сообщил парламентарий.