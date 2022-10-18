Браконьеры Самарской области заплатят 5,1 млн руб. за причинение вреда охотничьим ресурсам

В Самарской области с 8 по 14 октября выявлено 15 нарушений административного законодательства, в том числе: 14 — по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты) и одно по ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ (добыча копытного животного без разрешения).

Изъято две единицы охотничьего огнестрельного оружия — карабин системы Лось-145, калибра 308 и один патрон, а также ружье системы МР-155, калибра 12/76.

9 октября в Похвистневском районе задержан мужчина с охотничьим огнестрельным оружием — карабин системы Лось-145, калибра 308, который осуществил добычу кабана без разрешения. Причиненный в результате незаконной охоты ущерб государству в размере 90 тыс. руб. возмещен в полном объеме.

Всего с начала 2022 г. выявлено 614 административных правонарушений, изъято 37 единиц охотничьего огнестрельного оружия, 69 патронов, один снегоход, продукция незаконной охоты — две особи белолобого гуся, одна самка косули сибирской, четыре зайца — русака, один кабан.

С начала года сотрудниками полиции в рамках проведенных проверок по сообщениям о незаконной добыче животных изъято 14 единиц охотничьего огнестрельного оружия, пять патронов калибра 12, 5 автомобилей, два тепловизора, прицел ночного видения.

По решению суда лишено права охоты 25 физических лиц.

В текущем году правоохранительными органами возбуждено одно уголовное дело о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ.

В связи с причинением вреда охотничьим ресурсам и среде их обитания общая сумма возмещенного ущерба в бюджет Самарской области составляет 5,1 млн рублей.