В Самаре состоялся "патриотический показ" для волонтеров "Единой России" и "Молодой гвардии"

В Самаре с 17 по 22 октября в кинотеатре "Художественный" прошли показы XXVII международного фестиваля "Кино - детям". "Патриотический показ" был организован специально для волонтеров партийного центра "Единой России" и самарских молодогвардейцев, многим из которых еще нет 18 лет.

Фильм "О чем молчала 35-я батарея" представил режиссер Олег Штром. Фильм рассказывает о героических защитниках Севастополя во время Второй Мировой войны. Ребятам выпала уникальная возможность - поговорить с автором картины и узнать много интересных фактов о создании документального фильма.

Режиссер рассказал о том, как у него появилась идея создания такого фильма. "Мне было 11 лет, и я в первый раз приехал в город Севастополь с моим братом. Это был 1980 год. Я ходил по этим развалинам, и больше всего меня удивляло, что Великая Отечественная война уже давно закончилась, но там валялись патроны, осколки. Я насобирал очень много всего. Я оказался на развалинах 35-й батареи. Тогда там еще не было никакого музея. Мы там лазали, было интересно, смотрели на все это. Я увидел, как в бетоне застряли снаряды. В тот момент маленьким мальчиком я понял, что здесь творилось. Потом я долго это не вспоминал. Прошло много лет, я стал режиссером и в 2004 году снова попал в те места. Пришел на это место и увидел, как люди, энтузиасты, волонтеры работают на разборе этих завалов. Люди решили создать там музеи, чтобы все приезжали и эту историю могли понять, узнать, почувствовать. Я понял, что должен сделать об этом картину", - рассказал Олег Штром.

По инициативе режиссера картина стала экспонатом музея 35-й береговой батареи. Фильм получил Гран-при Севастопольского международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе" в 2011 году.

На самарских молодогвардейцев фильм произвел большое впечатление. "Это фильм о героях, которыми надо гордиться, о защитниках Севастополя, окруженных врагом и брошенных без боеприпасов, еды и воды. Это очень трагические события, о которых в учебнике истории, однако, всего лишь одна строчка. Несмотря на то, что события эти прошли в годы Великой Отечественной войны, они задевают за живое", - отмечают ребята из "Молодой гвардии".

Специальным бонусом для юных патриотов и волонтеров стала групповая фотография с режиссером фильма "О чем молчала 35-я батарея" Олегом Штромом.

Напомним, XXVII международный фестиваль "Кино - детям" продолжается. До 22 октября участники кинофестиваля будут показывать свои работы. 21 октября в кинотеатре "Художественный" в Самаре пройдет День анимационного кино.