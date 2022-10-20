Самарцам показали, на каком этапе находится строительство новой станции метро

На участке строительства новой станции метро "Театральная" завершается перенос инженерных коммуникаций - все работы строители планируют завершить до наступления зимних холодов. Об этом стало известно на выездном заседании комиссии Общественной палаты Самарской области в четверг, 20 октября.
На пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской идет подготовка территории для дальнейшей проходки тоннеля и строительства станционного комплекса, рассказала ведущий инженер областного управления капитального строительства Татьяна Авдеева.
В подготовку входит переустройство сетей: водных, канализационных, кабельных. Переустройство канализации с территории станционного комплекса уже выполнено на 100%, водопроводные сети — примерно на 60%, прямо сейчас проводится продавливание трубы диаметром 800 мм. Для кабельных сетей проложены все гильзы, далее в них будут прокладывать сами кабели. Теплосети готовы для подключения к ним театра оперы и балета, трубы уложены, осталось их перекрыть лотками и сделать гидроизоляцию. Пока театр снабжается теплом по временной схеме.
Завершить переустройство сетей планируется в конце ноября - начале декабря, примерно с первой декады декабря начнутся земляные работы под проходку тоннеля — на них уже получено заключение госэкспертизы.
"Надо успеть закопать до начала холодов, чтобы не произошла разморозка труб, поэтому некоторые субподрядные организации работают по три смены. При этом соблюдается режим тишины - все шумные работы завершаются после 23 часов", — заверила Татьяна Авдеева.
Председатель комиссии по местному самоуправлению Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских остался доволен результатами визита. Члены комиссии убедились, что работы ведутся по графику, материалы используются качественные, а само строительство ведется "культурно" — колеса грузовиков проходят мойку при выезде с площадки, жители окрестных домов не страдают ни от отсутствия воды, ни от холода, ни от шума.
"Я думаю, что все жители города и области хотели бы знать, что происходит за этими заборами, поэтому мы решили приехать и рассказать людям все, что мы увидели, - признался Виктор Часовских. - Надеюсь, следующее наше выездное заседание состоится уже на этапе строительства, когда начнется второй этап - закладка фундамента. Мы, как общественники, оставляем за собой контроль за ходом строительства станции".
Напомним, что 17 октября в районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой также началось переустройство инженерных коммуникаций, связанное со строительством метрополитена.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?