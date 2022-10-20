Самарцам показали, на каком этапе находится строительство новой станции метро

На участке строительства новой станции метро "Театральная" завершается перенос инженерных коммуникаций - все работы строители планируют завершить до наступления зимних холодов. Об этом стало известно на выездном заседании комиссии Общественной палаты Самарской области в четверг, 20 октября.

На пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской идет подготовка территории для дальнейшей проходки тоннеля и строительства станционного комплекса, рассказала ведущий инженер областного управления капитального строительства Татьяна Авдеева.

В подготовку входит переустройство сетей: водных, канализационных, кабельных. Переустройство канализации с территории станционного комплекса уже выполнено на 100%, водопроводные сети — примерно на 60%, прямо сейчас проводится продавливание трубы диаметром 800 мм. Для кабельных сетей проложены все гильзы, далее в них будут прокладывать сами кабели. Теплосети готовы для подключения к ним театра оперы и балета, трубы уложены, осталось их перекрыть лотками и сделать гидроизоляцию. Пока театр снабжается теплом по временной схеме.

Завершить переустройство сетей планируется в конце ноября - начале декабря, примерно с первой декады декабря начнутся земляные работы под проходку тоннеля — на них уже получено заключение госэкспертизы.

"Надо успеть закопать до начала холодов, чтобы не произошла разморозка труб, поэтому некоторые субподрядные организации работают по три смены. При этом соблюдается режим тишины - все шумные работы завершаются после 23 часов", — заверила Татьяна Авдеева.

Председатель комиссии по местному самоуправлению Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских остался доволен результатами визита. Члены комиссии убедились, что работы ведутся по графику, материалы используются качественные, а само строительство ведется "культурно" — колеса грузовиков проходят мойку при выезде с площадки, жители окрестных домов не страдают ни от отсутствия воды, ни от холода, ни от шума.

"Я думаю, что все жители города и области хотели бы знать, что происходит за этими заборами, поэтому мы решили приехать и рассказать людям все, что мы увидели, - признался Виктор Часовских. - Надеюсь, следующее наше выездное заседание состоится уже на этапе строительства, когда начнется второй этап - закладка фундамента. Мы, как общественники, оставляем за собой контроль за ходом строительства станции".

Напомним, что 17 октября в районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой также началось переустройство инженерных коммуникаций, связанное со строительством метрополитена.