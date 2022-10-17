В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций

В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой завершается вскрытие проезжей части, началось переустройство инженерных коммуникаций. В частности, уже идет разработка траншеи, демонтаж плафонов системы освещения и недействующих сетей.

"Основные работы, которые являются подготовительными перед опусканием щита, связаны с выносом "ливневки". Ливневые коллекторы большого диаметра — 800 миллиметров. Синхронно будут выполняться и другие работы — например, вынос телефонного кабеля с применением метода горизонтального наклонного бурения, по скверу от ул. Первомайской в сторону ул. Полевой. Синхронизации уделяется повышенное внимание, чтобы специалисты со всеми задачами могли справиться в отведенный срок и далее перейти на следующий этап строительства метрополитена", — сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко на совещании, прошедшем в мэрии с участием министра строительства Самарской области Николая Плаксина и представителей профильных служб.

Стоит также отметить, что для переустройства водовода на объект завезены пластиковые трубы — они, как и все сети, проходящие под проезжей частью, будут защищены футляром (трубу проложат в металлическую гильзу).

Напомним, что в связи с необходимостью производства сопряженных со строительством метро работ перекресток в районе улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой временно недоступен для движения транспорта, включая общественный. С 8 октября по 21 ноября ограничение движения действует по ул. Самарской в границах улиц Чкалова и Полевой, а также по ул. Полевой в границах улиц Галактионовской и Садовой.

В результате передислокации обновленные коммуникации не будут мешать непосредственно строительству метро на участке, где появится станционный комплекс.

А работы на системе, которая обеспечивает отвод бытовых и ливневых стоков от соседних домов и Самарского академического театра оперы и балета, здесь уже завершены; выполнено переподключение.

"Производственные совещания проходят в ежедневном режиме. Особое внимание обращается на строительство напорного водопровода. Наиболее сложные работы будут заключаться в том, что в дальнейшем единовременно нужно будет обеспечить 12 врезок в сутки. Но это — работы завершающего этапа. Они запланированы на конец ноября. По переустройству разных сетей имеются разные сроки окончания работ. А в целом с выносом всех сетей на площадках строительства в районе улицы Галактионовской и в ближайших скверах мы намерены справиться до конца текущего года, — пояснил руководитель строительства АО "ВТС Метро" Иван Ляшенко. — Чтобы уложиться в обозначенные сроки, часть работ требует круглосуточного графика. При этом в таком режиме специалисты трудятся только в тех локациях, которые находятся на достаточно большом удалении от жилых домов".

По завершении всех работ благоустройство будет полностью восстановлено, в том числе вновь запустят систему автополива газонов, на тротуарах уложат плитку (после бережного демонтажа ее аккуратно складируют, чтобы исключить повреждения).