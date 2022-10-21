Самарский "Ростелеком" работает с "волжскими дельфинами" и устанавливает бесплатные таксофоны

Самарское отделение "Ростелекома" в ходе пресс-тура для журналистов из разных городов представило два сложных кейса по решению задач обеспечения качественной связи в природоохранной зоне и на глубине 46 метров под водой.

Компания "Ростелеком" в Поволжье продолжает рассказывать о специфике работы в своем секторе. В специальном пресс-туре в Оренбургской области журналистам представили кейс о подключении высокоскоростного интернета эколаборатории в сложных условиях соседства с ГРЭС.

В Самарской области показали, как компания реализовывает проект "Устранение цифрового неравенства" и обеспечивает качественную связь в малонаселенном, но туристически привлекательном селе Ширяево, расположенном на территории национального парка "Самарская Лука", что бросает очередной вызов специалистам связи.

В Самаре также базируется Поволжская водолазная группа Ростелекома, которой компания очень гордится, и даже называет ее сотрудников "волжскими дельфинами". Сейчас команда водолазов выполняет важную миссию и сопровождает работы по возведению Климовского моста для автомагистрали "Обход Тольятти" международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай", одной из самых важных строек современной России.

Бесплатный интернет и таксофоны в Ширяево

В этом году туристический потенциал Ширяево получил новый импульс к развитию — в сезон с Самарского речного вокзала в село ежедневно ходило высокоскоростное судно "Валдай". Благодаря этому в одно из самых красивых мест региона можно добраться за 40 минут, а не за два часа медитативного путешествия на старом кораблике.

В селе активно строится туристическая инфраструктура — обустраивается набережная, увеличивается количество кафе. Помимо природных красот, здесь находится филиал Самарского художественного музея, посвященный творческому периоду работы в Поволжье Ильи Репина. Привлекательность места для туристов умножает огромное количество различных фестивалей — от гастрономического "Жигулевская вишня" до экологического "Чистый Репин".

Долгое время одна из самых значимых туристических точек на карте Самары оставалась без качественной связи. Работа для телекоммуникационных компаний на этом участке осложнялась особенностями рельефа и ограничениями, связанными со статусом природоохранной зоны. Но в декабре 2021 года компания "Ростелеком" успешно решила этот кейс, благодаря технологии волоконно-оптической связи.

Именно Ширяево стало последней точкой в карте первого этапа программы "Устранение цифрового неравенства", которая подразумевает обеспечение связи в малонаселенных пунктах с численностью 250- 500 человек. Более того, технологии, используемые "Ростелеком" позволяют активно включится в проект "Устранение цифрового неравенства 2.0", и работать с небольшими поселениями от 100 человек. Только в прошлом году для проекта компанией было построено около 300 км оптики. Всего за семь лет существования программы "Ростелеком" построил 1200 километров волоконно-оптических линий связи и смонтировал точки доступа Wi-Fi в 212 населенных пунктах региона.

Теперь в Ширяево на площади рядом с администрацией есть своя точка доступа к бесплатному интернету. А также практически музейный экспонат для городского жителя — настоящий красный таксофон, с которого бесплатно можно позвонить в любую точку России на любой номер.

"Волжские дельфины" под Климовским мостом

Компания "Ростелеком" работает по всей стране, и порой ее специалистам приходится решать сложные и специфичные задачи. Одна из таких задач — работа под водой. Всего в компании значится три водолазные группы — в Северо-Западном округе, на Дальнем Востоке и в Поволжье. Поволжская группа базируется в Самаре, в ее основной состав входит четыре человека. Руководит проектом Виктор Уваров — специалист с большим стажем.

Можно сказать, что работа на промышленных объектах для водолазов самая сложная. И Виктор Уваров признает, что, имея подобный опыт работы, водолаз с легкостью устраивается в любой дайвинг-проект. Помимо ответственности, водолазы сталкиваются с тяжелыми физическими нагрузками, так как приходится спускаться на серьезную глубину и даже задействовать барокамеру во избежание декомпрессионных симптомов.

Сейчас команда часто выезжает на масштабный федеральный проект Климовский мост — автомобильный мостовой переход через Волгу рядом с селом Климовка в обход Тольятти. Проект включен в транспортный маршрут "Европа-Западный Китай", который соединит Калининград — Владивосток — Западный Китай — Японию. Строительство моста началось в декабре 2019 года. В конце августа текущий уровень технической готовности объекта составлял 58%. Завершить строительство планируется в 2024 году.

Место, где сейчас возводится мост, самая узкая часть Куйбышевского водохранилища рядом с Тольятти — примерно 3,7 км. Еще в советское время эта территория была выбрана для прокладки подводного коммуникационного кабеля, который имеет стратегическое значение для региона. В 2020 году кабель переложили, чтобы дать возможность вести строительные работы по возведению моста. Монтажные работы заняли примерно месяц. Сегодня пропускная скорость кабеля составляет 160 тыс. Гбит/с.

При проектировании моста строительной компании пришлось часто общаться с водолазной группой "Ростелекома", чтобы обеспечить безопасность жизненно важной инфраструктуры. При формировании опор и якорировании строительных платформ было необходимо вызывать водолазов "Ростелекома", чтобы они могли правильно обозначить местоположение основного и запасного кабеля. Водолазы спускались на дно, которое здесь в некоторых точках находится на глубине 46 метров, и ставили ориентационный буй.

На данный момент, благодаря слаженной работе строительной и водолазных команд, проблем не возникало. Хотя Виктор Уваров отмечает, что работа в данных условиях для водолазов весьма сложная. Помимо серьезной глубины, чреватой декомпрессионными осложнениями, в этой зоне реки встречается много осложняющих работу факторов. Например, всем известно, что эта зона до строительства плотины Жигулевской ГЭС не была затоплена и здесь находился участок леса. При подготовке к затоплению лес был вырублен и убран, но, по словам современных водолазов, способных спуститься на большую глубину, здесь встречается достаточно много отголосков прошлого — пней, коряг, деревьев и так далее. Все это может представлять опасность и осложнять работу.

Стоит отметить, что профессионалы могут работать и зимой, когда на реке образуется лед, для этого специально выпиливается майна, но при определенных условиях толщины льда. По словам руководителя водолазной группы, пока на объект зимой их ни разу не вызывали. Но опыт у команды имеется любой — они могут поднять кабель для починки, укрепить при размытии дна, определить местонахождение при внешних строительных работах.