КСП: в Самарском метрополитене во время проверки обнаружен ряд нарушений

Контрольно-счетная палата Самары проверила финансово-хозяйственную деятельность МП "Самарский метрополитен им. Росовского" и обнаружила ряд нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе КСП.

Отмечается, что МП хранило имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения. В то же время, часть транспортных средств, полученных в хозяйственное ведение, не эксплуатировались и не были зарегистрированы. По ряду договоров сдачи в аренду площадей в переходах станций не было согласований с собственниками имущества. Перечисленное нарушает положение "О порядке передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям Самары".

Также КСП зафиксировала нарушения положения "О порядке списания муниципального имущества Самары": были списаны некоторые основные средства, фактически продолжающие эксплуатироваться предприятием и не утилизированные после их списания.

"При проведении ремонтных работ собственными силами списывались материалы в объеме, превышающем нормативный расход, списывался бензин без договора с работником на использование в служебных целях личного транспорта, а также при отсутствии утвержденных норм на списание при эксплуатации специнструмента", — отмечается в документе.

Обнаружены нарушения и в бухгалтерском учете. В частности, был попран ФЗ "О бухгалтерском учете": не отражены отдельные операции либо отражены не своевременно (оприходование на склад металлолома, полученного при ремонте основных средств), а также необоснованно завышались резервы (по сомнительным долгам, под обесценение запасов), что привело к занижению финансового результата.

"Имеются случаи заключения договоров на не выгодных для предприятия условиях (на оказание услуги по обслуживанию транспортных карт, договор займа)".

По результатам контрольного мероприятия в адрес МП "Метрополитен" направлен акт проверки, представление и информационное письмо об устранении нарушений. Информация также направлена главе Самары и председателю городской думы.