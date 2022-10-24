КСП: в Самарском метрополитене во время проверки обнаружен ряд нарушений

Контрольно-счетная палата Самары проверила финансово-хозяйственную деятельность МП "Самарский метрополитен им. Росовского" и обнаружила ряд нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе КСП.
Отмечается, что МП хранило имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения. В то же время, часть транспортных средств, полученных в хозяйственное ведение, не эксплуатировались и не были зарегистрированы. По ряду договоров сдачи в аренду площадей в переходах станций не было согласований с собственниками имущества. Перечисленное нарушает положение "О порядке передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям Самары".
Также КСП зафиксировала нарушения положения "О порядке списания муниципального имущества Самары": были списаны некоторые основные средства, фактически продолжающие эксплуатироваться предприятием и не утилизированные после их списания.
"При проведении ремонтных работ собственными силами списывались материалы в объеме, превышающем нормативный расход, списывался бензин без договора с работником на использование в служебных целях личного транспорта, а также при отсутствии утвержденных норм на списание при эксплуатации специнструмента", — отмечается в документе.
Обнаружены нарушения и в бухгалтерском учете. В частности, был попран ФЗ "О бухгалтерском учете": не отражены отдельные операции либо отражены не своевременно (оприходование на склад металлолома, полученного при ремонте основных средств), а также необоснованно завышались резервы (по сомнительным долгам, под обесценение запасов), что привело к занижению финансового результата.
"Имеются случаи заключения договоров на не выгодных для предприятия условиях (на оказание услуги по обслуживанию транспортных карт, договор займа)".
По результатам контрольного мероприятия в адрес МП "Метрополитен" направлен акт проверки, представление и информационное письмо об устранении нарушений. Информация также направлена главе Самары и председателю городской думы.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?