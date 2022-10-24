16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На благоустройство площади Славы выделили 25 млн рублей КСП: в Самарском метрополитене во время проверки обнаружен ряд нарушений Александр Мордвинов: Фонд капремонта не занимается переселением из аварийного жилья Девелопер Геннадий Сурков: в регионе успешно запущен проект по переселению В Самарской области планируют досрочно расселить людей из аварийного жилья

Общество

КСП: в Самарском метрополитене во время проверки обнаружен ряд нарушений

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ.ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Контрольно-счетная палата Самары проверила финансово-хозяйственную деятельность МП "Самарский метрополитен им. Росовского" и обнаружила ряд нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе КСП.

Отмечается, что МП хранило имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения. В то же время, часть транспортных средств, полученных в хозяйственное ведение, не эксплуатировались и не были зарегистрированы. По ряду договоров сдачи в аренду площадей в переходах станций не было согласований с собственниками имущества. Перечисленное нарушает положение "О порядке передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям Самары".

Также КСП зафиксировала нарушения положения "О порядке списания муниципального имущества Самары": были списаны некоторые основные средства, фактически продолжающие эксплуатироваться предприятием и не утилизированные после их списания.

"При проведении ремонтных работ собственными силами списывались материалы в объеме, превышающем нормативный расход, списывался бензин без договора с работником на использование в служебных целях личного транспорта, а также при отсутствии утвержденных норм на списание при эксплуатации специнструмента", — отмечается в документе.

Обнаружены нарушения и в бухгалтерском учете. В частности, был попран ФЗ "О бухгалтерском учете": не отражены отдельные операции либо отражены не своевременно (оприходование на склад металлолома, полученного при ремонте основных средств), а также необоснованно завышались резервы (по сомнительным долгам, под обесценение запасов), что привело к занижению финансового результата.

"Имеются случаи заключения договоров на не выгодных для предприятия условиях (на оказание услуги по обслуживанию транспортных карт, договор займа)".

По результатам контрольного мероприятия в адрес МП "Метрополитен" направлен акт проверки, представление и информационное письмо об устранении нарушений. Информация также направлена главе Самары и председателю городской думы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Логинова 12 октября 2022 15:21 В Самарскую область прибудут дети-сироты из Донецкой народной республики

Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:33 Самарской школе олимпийского резерва отказали в застройке берега Волги

Для бизнеса нет святого. Печалька.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:30 Прокуратура Самары не дала "Шарду" и "СЗ Ракита" согласовать застройку с урезанными парковками

Прокуратура начала работать!

Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6