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Общество

В Самарской области провели день открытых дверей на площадках федерального проекта "Профессионалитет"

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 100 тысяч школьников и их родителей в Самарской области стали участниками мероприятий Единого дня открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет". Колледжи и техникумы региона активно привлекают будущих абитуриентов, а индустриальные партнёры образовательно-производственных кластеров — потенциальных работников.

От студентов — амбассадоров "Профессионалитета" старшеклассники узнали об особенностях нового уровня образования, посмотрели на рабочие места, которые ждут их в недалёком будущем, и даже попробовали себя в деле. Классные часы, профессиональные пробы и экскурсии на промышленных предприятиях проходили в течение двух недель.

"По статистике более 60% наших девятиклассников намерены продолжать обучение в колледжах, — отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова. — Одной из причин для роста популярности среднего профессионального образования стала ориентированность молодого поколения на быстрое трудоустройство, а не на долгое обучение".

По инициативе губернатора Дмитрия Азарова многие профильные учреждения в регионе были капитально отремонтированы, создаётся первый в Самаре кампус в сфере среднего профессионального образования. Новый импульс развития колледжи и техникумы Самарской области получили благодаря реализации национального проекта "Образование", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В регионе созданы и успешно функционируют тридцать самых современных мастерских.

Реализация федерального проекта "Профессионалитет" в Самарской области по двум направлениям стала возможной благодаря софинансированию из регионального бюджета и поддержке со стороны бизнеса.

В рамках "Профессионалитета" в 2022 году в Самарской области созданы два образовательно-производственных кластера — машиностроительный и железнодорожного транспорта. Эти объединения основаны на партнерстве образовательных организаций и предприятий из реального сектора экономики, заинтересованных в новых квалифицированных кадрах.

В сентябре к обучению по новой программе приступили 475 студентов, часть из которых уже через десять месяцев будут готовы влиться в трудовые коллективы. Проект "Профессионалитет" ориентирован на обеспечение экономики страны не только кадрами, но и отечественными товарами и услугами, развитие российских технологий.

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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