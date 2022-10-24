ТОАЗ объявил победителей конкурса социальных проектов "Химия добра"

Тольяттиазот (ПАО "ТОАЗ") продолжает реализацию программы поддержки социально-культурных инициатив "Химия добра". Названы победители пятого этапа конкурса.

Из 39 заявок, присланных на суд жюри, к очной защите были допущены 38. В августе состоялись презентации проектов, по результатам которых экспертным советом было принято решение о поддержке 9 проектов.

Победителями конкурса "Химия добра" стали:

МБУ детский сад № 167 "Долинка", проект "Мульти-Пульти" — Чудная страна, для развития детей она нужна!";

МБОУ ДО "ДТДМ", проект "Арт-пространство "Волшебный мир развития";

ГБОУ СОШ № 14 СП ЦВР "Успех" (г.о.Жигулевск), проект "Молодежь за ЭкоМир";

МБУ детский сад № 33 "Мечта", проект "Мир неограниченных возможностей";

МБУ детский сад № 162 "Олимпия", проект "Метеоплощадка для детского сада";

МБУК "Библиотеки Тольятти", проект "Цифровая усадьба Орловых-Давыдовых";

Территориальное общественное самоуправление № 2 Комсомольского района г. о. Тольятти, проект "Экология будущего "Чистота планеты-здоровые дети";

МБУК "Тольяттинский краеведческий музей", проект "Три ритма города";

МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", проект "14-й театральный фестиваль "Премьера одной репетиции".

Все участники в ближайшее время будут проинформированы о дальнейших шагах, необходимых для оформления договора и выделения помощи.

"Конкурс "Химия добра" является прекрасным примером взаимодействия бизнеса и общества — вместе мы делаем наш город лучше. ТОАЗ всегда поддерживал и будет поддерживать своих работников и жителей Тольятти. Сейчас наша страна переживает сложные времена, но всегда нужно думать о будущем, развиваться несмотря ни на что, заботиться о подрастающем поколении. Поэтому наша грантовая программа будет продолжена", — рассказал генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.

"Конкурс "Химия добра" продолжается, заявки присылаются, он востребуем. Это говорит о том, что идеи у городских учреждений и организаций есть. Стоит отметить, что с каждым новым этапом конкурса качество заявок улучшается, экспертному совету все сложнее выбирать победителей. Идеи все хорошо проработанные, интересные и, безусловно, социально значимые. Их хочется поддержать, дать возможность реализовать", — отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.