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Общество

Изобретенную в Самаре полевую печь поставят для бойцов СВО

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре для бойцов, сражающихся на территории СВО, изобрели мобильную дизельную печь, которая работает на дизельном топливе и максимально безопасна, сообщает "КП-Самара".

"Назвали печку ласково — "Самарочка", и теперь, она будет согревать наших бойцов холодными ночами. Наша печь абсолютно безопасна. Ее можно использовать для приготовления пищи и просушки вещей", — рассказали в общественном фонде "Звезда и Лира", по инициативе которого и изобретено устройство. Фонд возглавляет председатель женсовета 2-й общевойсковой армии Екатерина Колотовкина, ее муж генерал-лейтенант Андрей Колотовкин сам работает в условиях СВО, так что о запросах военнослужащих она знает не понаслышке.

"Наша печка работает на капельном принципе на солярке, на жидком дизельном топливе, бачок рассчитан на пять литров топлива, из него жидкость подается в камеру сгорания, где сделан специальный завихритель, который позволяет сформировать благоприятную смесь с полным сгоранием. Наверху находится камера, которая позволяет сконцентрировать тепловую энергию, температура на площадке около 150 градусов, так что на площадке можно приготовить еду. Устройство безопасное, потому что горючего подается очень мало, и оно мгновенно сгорает", — рассказывает один из разработчиков Леонид Сирант.

Разработчики уточняют, что печь мобильна, разбирается и собирается за пять минут, а одного бака хватает на девять часов беспрерывной работы. Первую партию уже отправили на передовую — вместе с гуманитарным грузом, который фонд постоянно собирает для наших самарских военнослужащих.

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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