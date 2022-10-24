Изобретенную в Самаре полевую печь поставят для бойцов СВО

В Самаре для бойцов, сражающихся на территории СВО, изобрели мобильную дизельную печь, которая работает на дизельном топливе и максимально безопасна, сообщает "КП-Самара".

"Назвали печку ласково — "Самарочка", и теперь, она будет согревать наших бойцов холодными ночами. Наша печь абсолютно безопасна. Ее можно использовать для приготовления пищи и просушки вещей", — рассказали в общественном фонде "Звезда и Лира", по инициативе которого и изобретено устройство. Фонд возглавляет председатель женсовета 2-й общевойсковой армии Екатерина Колотовкина, ее муж генерал-лейтенант Андрей Колотовкин сам работает в условиях СВО, так что о запросах военнослужащих она знает не понаслышке.

"Наша печка работает на капельном принципе на солярке, на жидком дизельном топливе, бачок рассчитан на пять литров топлива, из него жидкость подается в камеру сгорания, где сделан специальный завихритель, который позволяет сформировать благоприятную смесь с полным сгоранием. Наверху находится камера, которая позволяет сконцентрировать тепловую энергию, температура на площадке около 150 градусов, так что на площадке можно приготовить еду. Устройство безопасное, потому что горючего подается очень мало, и оно мгновенно сгорает", — рассказывает один из разработчиков Леонид Сирант.

Разработчики уточняют, что печь мобильна, разбирается и собирается за пять минут, а одного бака хватает на девять часов беспрерывной работы. Первую партию уже отправили на передовую — вместе с гуманитарным грузом, который фонд постоянно собирает для наших самарских военнослужащих.