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Общество

Команда КВН Самарского филиала "Т Плюс" вышла в финал "Лиги трудовой молодежи"

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда "Градусы" компании "Т Плюс" заняла второе место во второй игре Клуба веселых и находчивых Самарской области в "Лиге трудовой молодежи" и прошла в финал.

В команде "Т Плюс" собрались представители исполнительной дирекции, Самарской ТЭЦ, подразделений "ЭнергосбыТ Плюс" и студенты Поволжского строительно-энергетического колледжа. В ½ финала "Лиги трудовой молодежи" "Градусы" встретилась с коллективом "НИПИ Нефть" (команда "Проект 63"), сборной домохозяек Самарской области (команда "Иронька"), представителями Сбербанка (команда "СССР").

Участники состязались в трех номинациях: "Приветствие", "Видеоконкурс" и "Музыкальный конкурс". Первое место жюри присудили команде "Проект 63" (15,3 балла), вторыми стали "Градусы" (14,8 балла). Бронзу получила команда "СССР" (12,8 балла), четвертыми оказались игроки сборной домохозяек "Иронька" (12,7 балла).

Финальная игра состоится в декабре 2022 года. Следует отметить, что "Градусы" — дебютанты текущего сезона.

"Лига трудовой молодежи" Самарской области — единственный в стране проект КВН, где на сцене встречаются люди разных профессий. Этот проект родился в нашем регионе и сейчас успешно реализуется в других российских городах. Он ценен своей возможностью за короткие 1,5 часа познакомиться с предприятиями региона, услышать их "профессиональные" шутки. Отрадно, что лига растет и открывает новые имена", — отметил руководитель движения "Самарский КВН", председатель жюри Сергей Ларионов.

Самарская областная лига КВН трудовой молодежи — это социально значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области в 2017 году. Он объединяет молодых специалистов предприятий, организаций, заводов и фабрик. Игры Лиги дают рабочей молодежи творчески развиваться и реализовывать себя. Участие в играх позволяет компаниям привлечь молодых специалистов, вызывать интерес к своей отрасли.

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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