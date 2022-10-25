В Самаре хотят обустроить межвузовский Студенческий квартал, сообщает "КП-Самара". Такой проект по заданию совета ректоров Самарской области разработали студенты факультета архитектуры и дизайна СамГТУ. Реализация первого этапа проекта может начаться уже в ближайшее время.

В Самаре хотят обустроить межвузовский Студенческий квартал, сообщает "КП-Самара". Такой проект по заданию совета ректоров Самарской области разработали студенты факультета архитектуры и дизайна СамГТУ. Реализация первого этапа проекта может начаться уже в ближайшее время.

"Между Московским шоссе и Постниковым оврагом есть большая территория, принадлежащая двум крупнейшим самарским вузам - Самарскому университету им. Королева и Политеху, - пояснила в эфире радио "Комсомольская правда" кандидат архитектуры, доцент кафедры "Градостроительство" СамГТУ, руководитель студенческого клуба "Urban club" Анна Жоголева. - Там расположены и научные и учебные корпуса, и спортивные объекты, и общежития. То есть необходимая учебная инфраструктура есть, но вот окружающая среда совершенно не проработана".

Авторы проекта отметили: студенческая среда всегда накладывает отпечаток на город, задает тон, создает живое пространство, в которое хочется включиться не только студентам, но и жителям города.

"Эта среда должна быть безопасной, доступной, комфортной, информативной, должна иметь характер и облик, - отметила профессор кафедры "Градостроительство" Сам ГТУ, кандидат архитектуры, заместитель заведующего кафедрой Александра Терягова. - Именно такую задачу нам поставили. На этой территории проживает и учится множество студентов, кроме того, в эту среду включено огромное количество местных жителей нового густонаселенного района. Но есть сложности и в перемещении студентов между объектами, и во взаимодействии между учащимися разных факультетов и вузов, и в том, что совершенно отсутствуют места для досуга, и поэтому студенты выезжают за пределы своего квартала чтобы отдохнуть. Есть большой запрос на благоустроенные общественные пространства в этом районе".

Как пояснила Анна Жоголева, путь от остановки "Постников овраг" до общежитий студенты проходят через разные пространства. Сначала - по спланированной асфальтовой дорожке, потом - через частную застройку, потом по пустырю между гаражами... Идти там неуютно и местами просто небезопасно. Многие студенты боятся там ходить в темное время суток. Та же ситуация с дорогой от остановки на Московском шоссе вниз вдоль Ботанического сада. Там ходят и студенты, и местные жители, но среда крайне некомфортна.

Работа над проектом Студенческого квартала длилась около полугода. В разработке участвовали 25 студентов с разных кафедр. Сначала появилась общая концепция, потом каждый из участников взял в работу отдельный участок, а потом все снова свели воедино. Как рассказали авторы, проект разбили на три стадии. В первую очередь предполагается обустройство уже существующих участков, улиц и пространств.

"Их не нужно создавать заново, просто надо благоустроить, - пояснила Анна Жоголева. - В первую очередь это улицы Врубеля, Лукачева, Революционная. Там нужны пешеходные части, небольшие примыкающие пространства - скверы, скамейки, спортплощадки, многофункциональные пространства, где студенты могли бы проводить время между парами и после них, во всяком случае, в теплое время. Очень востребована велосипедная инфраструктура - дорожки, парковки. Часть расходов могли бы взять на себя вузы, часть - городские власти, например, по программе формирования комфортной городской среды".

Так, например, на ул. Врубеля в районе станции юннатов предлагается создать "Сад дождя" с контактным зоопарком, "сенсорным огородом" и теплицами. Недалеко от остановки в Постниковом овраге предлагают сделать Сиреневый сквер с кустами сирени. Между общежитиями СНИУ на ул. Лукачева может появиться многофункциональная площадка для спорта и отдыха, чуть дальше - Work-out-площадка, а перед кафе "Полет" - открытая зона стрит-фуда и другие площадки.

Вторым этапом предполагается создать в микрорайоне единый планировочный каркас.

"В отличие от исторического центра и от застройки спальных районов, территория этого квартала не спланирована - сначала возник комплекс аэрокосмического университета в окружении частной застройки, потом к нему добавлялись отдельные объекты. Здесь нет нормальной дорожной сети, что очень мешает жителям, - отмечают эксперты. - Необходимо продлить ул. Авроры до Постникова оврага, примкнуть к ней ул. Мичурина, ул. Революционную - получится грамотный каркас и новые условия проектирования".

Третья стадия наиболее амбициозна. Авторы проекты предлагают не только развитие кампуса Самарского университета и Политеха, но и создание межвузовского кампуса, в который войдет, например, расположенный через Московское шоссе медицинский университет, и новые территории с жилой застройкой для студентов.

"Нужен центр научных компетенций, коворкинги для студентов, центр для развития стартапов, бизнес-инкубаторы для междисциплинарной работы, - перечисляет Анна Жоголева. - И при этом хочется включить механизмы развития уже существующих проблемных территорий в городе, на которых уже обитают студенты".

Авторы проекта предполагают строительство велопешеходного моста через Постников овраг для связи комплексов бывших аэрокосмического и Государственного университета. Кроме того, предлагается использовать для развития кампуса и строительства новых объектов площадки, которые сейчас заняты частным сектором и гаражами.