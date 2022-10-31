Дорога победы начиналась в Куйбышеве: в Самаре пройдет "Парад Памяти 2022"

В рамках Всероссийского патриотического проекта "Парад Памяти", посвященного военному параду 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве — Запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны на всей территории Самарской области проводятся специальные патриотические мероприятия.

6 ноября на пл. Куйбышева пройдет генеральная репетиция прохождения парадных расчетов с участием делегаций из регионов Российской Федерации (начало в 16:00).

Также в Историческом парке "Россия. Моя история" откроется выставка "Запасная столица" (начало в 14:00).

7 ноября в Самарской области пройдет главное событие — Парад Памяти 2022 (начало в 12:00). В этот день мы особенно гордимся боевыми и трудовыми подвигами наших дедов и прадедов, героями, которые и сегодня находятся на защите мира. В Параде примут участие разные поколения героев — защитников нашей страны, парадные расчеты Вооруженных сил Российской Федерации, силовые структуры, ветеранские, патриотические, общественные организации, военные учебные центры, кадетские классы, юнармейские отряды из разных регионов Российской Федерации, а также трудящиеся промышленных и оборонных предприятий, образовательных организаций, учреждений культуры, органов законодательной и исполнительной власти, представители всех муниципальных образований Самарской области.

В этот же день на здании Дома офицеров Самарского гарнизона им. Ворошилова пройдет открытие памятных досок командующему военного парада 7 ноября 1941 г. в г. Куйбышеве генералу армии, первому командующему 3 Ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом М. А. Пуркаеву и дирижеру военного оркестра парада 7 ноября 1941 года, генерал-майору, инспектору военных оркестров Рабоче-крестьянской Красной армии, педагогу, композитору, автору множества военных маршей С. А. Чернецкому (начало в 10:00).

Также в 11:50 на пл. Куйбышева состоится возложение цветов к памятному знаку "Памяти парада 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве".

С 13:30 начнут работать тематические, исторические, выставочные и музейные площадки, выставки военно-исторической техники образца 1941 года, полевая кухня, музей артефактов СВО.

Жители и гости Парада памяти смогут подписать открытки для военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации — участников специальной военной операции.

Завершится серия патриотических мероприятий 8 ноября на площадке Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича масштабным историко-просветительским окружным патриотическим форумом Российского военно-исторического общества (РВИО) "История для будущего. Информационный фронт" с участием авторитетных федеральных историков, писателей, обозревателей, военкоров и блогеров (начало в 10:00).