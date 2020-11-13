Два представителя региона вошли в ТОП-100 форума "Сильные идеи для нового времени"

Два представителя Самарской области стали финалистами Всероссийского форума "Сильные идеи для нового времени", который в эти дни проходит в Москве.

Форум проводится Агентством стратегических инициатив совместно с Фондом "Росконгресс" для формирования содружества инициативных людей, консолидации самых сильных идей, способных перезагрузить экономику.

Представить свою идею мог любой житель Самарской области — сбор заявок продолжался до 10 сентября. Всего от региона было заявлено 862 идеи. По их количеству Самарская область заняла 2 место в России (после Москвы) и первое в Приволжском федеральном округе. Такая высокая активность людей говорит о неравнодушии к происходящим изменениям и доверии к власти.

"Я хочу поблагодарить всех жителей Самарской области, которые откликнулись. Это не всегда единоличные идеи, зачастую они коллективные, что особо дорого. Это для меня показатель того, что мы совместно решаем проблемы. И вовлеченность людей в выработку решений стала обычной практикой для Самарской области. Ни одно решение, важное для судьбы нашего региона, не принимается без общественного обсуждения, без вовлечения жителей, и не важно — это идея поселкового значения, районного, городского, либо регионального или федерального. Это принципы работы власти региона, это мои принципы", — подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров, который принял участие в работе форума.

Инициативные жители региона предложили идеи в самых разных направлениях: туризма, информационных технологий, образования, сельского хозяйства, культуры и др.

В число финалистов по итогам экспертного отбора попали два проекта, представленные жителями нашего региона. Один из них, "Промышленный туризм в РФ" вошел в ТОП-100 идей по направлению "Современная экономика".

"Многие местные предприятия заинтересованы в своем продвижении. Формируется тренд на открытость. На сегодняшний день в Самарской области более 15 предприятий внедряют программу промышленного туризма, а ещё мы вышли на федеральный уровень. Есть запрос на проведение профориентационной работы, программ по привлечению инвестиций и встрече гостей, для обмена опытом между коллегами. Возможность посетить известные промышленные предприятия — как крупные, так и небольшие, но интересные производства, — еще один аргумент для туристов, а значит, перспектива для развития туристической отрасли", — рассказал автор проекта "Промышленный туризм в РФ" управляющий Mice Market Сергей Рыжов.

Еще один самарский проект — "Всероссийская молодежная патриотическая акция "Полк@Победы", представленный директором Самарской областной юношеской библиотеки Наталией Макаровой, — по итогам экспертного отбора вошел в ТОП-100 идей по рейтингу общественной поддержки по направлению "Новая молодежная повестка".

"Идея проекта возникла в 2019 году, я решила провести акцию по аналогии с "Бессмертным полком", только вместо фотографий родных и близких, участники будут использовать изображения любимых героев книг о войне. С ребятами мы читаем книги о войне, рисуем этих героев, сформировали электронный каталог. С учетом пандемии, акция в этом году прошла в онлайн-формате, но при этом, сама идея уже растиражирована в 15 регионах страны и даже вышла за пределы России — наш опыт переняли коллеги из библиотек Беларуси, Украины и Казахстана", — рассказала Наталия Макарова.

Для того чтобы и другие интересные и актуальные идеи жителей Самарской области не остались без внимания, было решено провести региональный этап. В рамках социального, экономического и инфраструктурно-технологического направлений были отобраны лучшие идеи, которые в виде дорожных карт будут представлены руководству региона для реализации на территории Самарской области.









