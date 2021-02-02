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Общество

В Самаре наградили победителей регионального этапа премии "Серебряный Лучник-2020"

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялось подведение итогов регионального этапа национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". В 2020 году на конкурс было представлено 48 проектов, и 13 из них признаны лучшими в своих номинациях.

Фото: praton-pr.ru

Церемония награждения прошла в гибридном формате: в студии ГТРК "Самара" собрались члены жюри, партнеры и победители, а зрители следили за происходящим в эфире телеканала "Самара 24" или онлайн на платформе Zoom.

"Эксперты "Лучника" голосуют за проекты онлайн и оценивают работы по пяти критериям по 200-балльной шкале. Важнейший фактор в оценке - высокая профессиональная экспертиза жюри премии, в состав которого в этом году вошло 22 специалиста в сфере коммуникаций", - рассказала генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор премии "Серебряный Лучник - Самара" Татьяна Мокшина.

Ключевыми темами минувшего года ожидаемо стали пандемия и 75-летие Победы. Исполнительная дирекция и эксперты премии даже решили ввести новую номинацию "Антикризисные коммуникации в период пандемии", и она стала одной из самых актуальных. Жюри региональной премии решило в этой номинации присудить победу сразу двум участникам, два проекта были награждены и в номинации "Корпоративные коммуникации".

"Серебряный Лучник" - это не просто проекты, это реальные дела, которые воплощают в жизнь наши ценности", - завершила церемонию Татьяна Мокшина, приглашая к участию в премии будущего года.

Запись церемонии награждения победителей премии "Серебряный Лучник - Самара" можно посмотреть по ссылке.

"Серебряный Лучник" - главная российская премия в области развития общественных связей. Федеральный этап проходит в Москве. В феврале 2021 года премия будет вручаться в 24-й раз. Претендентами на национальную премию становятся победители региональных этапов. "Серебряный Лучник - Самара" проводится в одиннадцатый раз. За годы существования конкурса в нем приняло участие более 520 проектов, созданных 4400 авторами.

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