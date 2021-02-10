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Общество

Жители Самарской области смогут оформить через МФЦ недвижимость в другом регионе

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зарегистрировать право на объект недвижимости, расположенный в другом регионе России, жители и юридические лица Самарской области теперь могут через МФЦ.

Оформить квартиру, расположенную в Москве, Оренбурге или Сочи можно, не выезжая за пределы региона, обратившись в ближайший многофункциональный центр. Такой способ подачи документов, когда заявитель находится в одном регионе России, а недвижимость, право на которую он оформляет - в другом субъекте РФ, называется экстерриториальным.

Ранее в Самарской области подать документы по экстерриториальному принципу можно было только в подведомственной Росреестру организации - филиале Кадастровой палаты.

"Росреестр решил, что в 2021 году услугу по экстерриториальному приему документов начнут оказывать и МФЦ. Это стало возможным благодаря внедрению федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости на всей территории Российской Федерации с использованием единого программного комплекса. Для заявителей подача заявлений в Росреестр через МФЦ очень удобна, потому что многофункциональных центров много и можно прийти в тот, который рядом с домом или с работой", - рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

В Управлении Росреестра отметили, что жители и организации Самарской области - активные пользователи экстерриториальных услуг Росреестра. Кроме того, заявители Самарской области часто покупают недвижимость в Москве. На первом месте по приобретению недвижимости столицы - заявители Московской области, на втором - Пензенской области, на третьем - Самарской области.

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