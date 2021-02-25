Самарский ученый: группа Дятлова могла стать жертвой взрыва фотобомбы

Исследователь из Самары Андрей Шепелев, изучая рассекреченные документы разведслужб США, относящиеся к начальному периоду холодной войны, предполагает, что группа Игоря Дятлова могла стать жертвой взрыва так называемой фотобомбы, сброшенной американским пилотом, пишет mk.ru.

Шепелев нашел ранее не известные свидетельства того, что в первой половине 1959 г. над Северным Уралом летали самолеты-разведчики типа RB-47. Американцы полагали, что именно в этом регионе могут развертываться первые оперативные базы советских межконтинентальных баллистических ракет.

Чтобы провести ночную аэрофотосъемку местности, с самолетов сбрасывали мощные фотоосветительные бомбы-вспышки. При определенных обстоятельствах боеприпасы этого типа могли нештатно взрываться вблизи или на поверхности земли, вызывая сокрушительный поражающий эффект, напоминающий действие современных объемно-детонирующих зарядов.

На основе вновь выявленных фактов Андрей Шепелев сделал вывод, что жертвами этих фотобомб могла стать группа туристов Игоря Дятлова.