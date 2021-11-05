Россельхознадзор: "Тольяттимолоко" из 9 т сырья "произвело" 25 т продукции

Управление Россельхознадзора попыталось оштрафовать АО "Тольяттимолоко" за сомнительные манипуляции с сырьем.

Инспектор Россельхознадзора выявил, что 27 февраля 2021 г. при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС "Меркурий" АО "Тольяттимолоко" провело транзакцию, согласно которой из сырья "молоко коровье пастеризованное" и "сливки пастеризованные" общей массой чуть более девяти тонн якобы была выработана молочная продукция массой 24,7 тонны.

Было возбуждено административное дело о нарушении требований технических регламентов. 13 августа управлением Россельхознадзора на компанию был наложен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Однако "Тольяттимолоко" не согласилось с этим постановлением и обратилось в Арбитражный суд Самарской области. В компании заявили, что штраф незаконен, так как ее не уведомили о дате, времени и месте составления протокола по делу об административном правонарушении и рассмотрения дела.

Судом было установлено, что извещение о рассмотрении дела было направлено не по месту нахождения АО "Тольяттимолоко", а внешнему управляющему и было возвращено. В итоге суд 28 октября удовлетворил требование компании и признал штраф незаконным.