Россельхознадзор: "Тольяттимолоко" из 9 т сырья "произвело" 25 т продукции

Управление Россельхознадзора попыталось оштрафовать АО "Тольяттимолоко" за сомнительные манипуляции с сырьем.
Инспектор Россельхознадзора выявил, что 27 февраля 2021 г. при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС "Меркурий" АО "Тольяттимолоко" провело транзакцию, согласно которой из сырья "молоко коровье пастеризованное" и "сливки пастеризованные" общей массой чуть более девяти тонн якобы была выработана молочная продукция массой 24,7 тонны.
Было возбуждено административное дело о нарушении требований технических регламентов. 13 августа управлением Россельхознадзора на компанию был наложен штраф в размере 100 тыс. рублей.
Однако "Тольяттимолоко" не согласилось с этим постановлением и обратилось в Арбитражный суд Самарской области. В компании заявили, что штраф незаконен, так как ее не уведомили о дате, времени и месте составления протокола по делу об административном правонарушении и рассмотрения дела.
Судом было установлено, что извещение о рассмотрении дела было направлено не по месту нахождения АО "Тольяттимолоко", а внешнему управляющему и было возвращено. В итоге суд 28 октября удовлетворил требование компании и признал штраф незаконным.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !