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Общество

Татьяна Голикова не включила Самарскую область в число регионов с ухудшившейся ситуацией по COVID-19

МОСКВА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции нового типа за неделю с 29 октября по 5 ноября ухудшилась в 10 регионах России. Таковы показатели тепловой карты, размещенной на портале стопкоронавирус.рф в пятницу, 5 ноября. Самарской области среди этих регионов нет.

"Ситуация осложнилась в 10 субъектах Российской Федерации. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия", - приводит федеральный оперативный штаб слова вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.

Она добавила, что практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений.

"Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах. Для того чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России", - подчеркнула она.

Отметим, что 20 октября Татьяна Голикова называла Самарскую область в числе семи регионов с самой сложной ситуацией с коронавирусом.

Напомним, на 6 ноября намечено заседание регионального оперативного штаба, где будет приниматься решение по выходу из режима нерабочих дней, введенного с 25 октября по 7 ноября, или его продлению. Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что решение о выходе из локдауна будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.

Тепловая карта на портале стопкоронавирус.рф отражает ситуацию в регионах, оцениваемую по пяти критериям, установленными специалистами Роспотребнадзора и Минздрава России: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами искусственной вентиляции легких, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.

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