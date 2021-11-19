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Общество

Самарскому поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт" исполнилось 7 лет

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области самый известный добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" появился 7 лет назад — 19 ноября 2014 года.

 По личному поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова штаб добровольческой организации патриотического кластера размещен в Окружном Доме офицеров Самарского гарнизона.
За 7 лет существования данного движения региональными добровольцами отработано почти 4000 заявок на поиск. Из года в год их количество значительно увеличивается. Так, только в текущем году самарские волонтёры получили свыше 900 заявок, 665 человек найдены живыми. Пропавших людей ищут везде: и в лесу, и в городе.

Напомним, что в России история поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" начинается в 2010 году. Своё название отряд получил в честь погибшей девочки Лизы Фомкиной, которую сотни волонтёров искали в течение десяти дней и обнаружили погибшей.

Сегодня в Самарской области на поиски выезжают свыше 200 активных добровольцев. Для максимально эффективного реагирования по каждой заявке в отряде создано 24 направления, в числе которых координаторы, инфорги, кинологи, связисты, конники, картографы, регистраторы и другие.

Добровольцами отряда ведётся и профилактическая работа, направленная на создание превентивных мер. Одной из таких является реализация в губернии проекта "Школа "ЛизаАлерт".
"Добровольцы проводят беседы с детьми, выходят на родительские собрания, где рассказывают о существующих опасностях и дают подробную инструкцию о том, что нужно делать в каждом конкретном случае.

Так, только в этом году 25 аттестованных инструкторов провели 725 лекций для более 18 тыс. детей, 7 квестов и 14 родительских собраний", — рассказал региональный представитель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Самарской области Владимир Рябов.

Ежедневно отряд "ЛизаАлерт" совместно с АНО "Центр поиска пропавших людей Самарской области", МВД, МЧС, следственным комитетом ищет пропавших, чтобы они снова могли обнять своих родных.

Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет. За появлением новых поисков можно следить на форуме сайта www.lizaalert.org или, подписавшись на бесплатную смс-рассылку, на lizaalert.beeline.ru.

Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи принимаются операторами горячей линии "ЛизаАлерт" по бесплатному номеру 8(800)700-54-52 круглосуточно.

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