В Самаре директора МП "Благоустройство" оштрафовали за сорванный контракт

Октябрьский районный суд признал законным постановление УФАС о наложении штрафа на должностное лицо МП "Благоустройство", сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Ранее ФАС рассмотрела дело в отношении директора МП "Благоустройство" Игоря Ефремова по инициативе прокуратуры Октябрьского района Самары. Было установлено, что между МП и ООО "Август" было заключено восемь договоров на оказание транспортных услуг и услуг специальной техники. Однако муниципальное предприятие сорвало срок оплаты по договору и вовремя не перечислило деньги

"В связи с тем, что директором МП "Благоустройство" не были предприняты действия для соблюдения норм законодательства в сфере закупок, самарское УФАС России, в соответствии с ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ, наложило на него штраф в размере 30 тысяч рублей", — отмечается в сообщении.

Октябрьский районный суд Самары, в свою очередь, позицию УФАС по данному вопросу поддержал.

Напомним, Игорь Ефремов, ранее занимавший пост замглавы администрации Промышленного района, вступил в должность директора МП "Благоустройство" в марте 2022 г.

Предыдущий директор МП Евгений Садовников был направлен под домашний арест в связи с обвинениями в крупном мошенничестве (по делу о "золотом снеге").