В Самаре директора МП "Благоустройство" оштрафовали за сорванный контракт

Октябрьский районный суд признал законным постановление УФАС о наложении штрафа на должностное лицо МП "Благоустройство", сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
Ранее ФАС рассмотрела дело в отношении директора МП "Благоустройство" Игоря Ефремова по инициативе прокуратуры Октябрьского района Самары. Было установлено, что между МП и ООО "Август" было заключено восемь договоров на оказание транспортных услуг и услуг специальной техники. Однако муниципальное предприятие сорвало срок оплаты по договору и вовремя не перечислило деньги
"В связи с тем, что директором МП "Благоустройство" не были предприняты действия для соблюдения норм законодательства в сфере закупок, самарское УФАС России, в соответствии с ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ, наложило на него штраф в размере 30 тысяч рублей", — отмечается в сообщении.
Октябрьский районный суд Самары, в свою очередь, позицию УФАС по данному вопросу поддержал.
Напомним, Игорь Ефремов, ранее занимавший пост замглавы администрации Промышленного района, вступил в должность директора МП "Благоустройство" в марте 2022 г.
Предыдущий директор МП Евгений Садовников был направлен под домашний арест в связи с обвинениями в крупном мошенничестве (по делу о "золотом снеге").
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!