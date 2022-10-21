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Общество

Почетный консул Италии в Самарской области получил российское гражданство

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почетный консул Италии в Самарской области и знаменитый шеф-повар итальянской кухни Джангуидо Бреддо получил гражданство России — об этом он сообщил в паблике "ВКонтакте" в среду, 19 октября.

Фото: vk.com

"Я родился в Италии, но я это не выбирал. Так случилось само собой. Самара — это то, что я выбрал сознательно. Я 26 лет мечтал получить гражданство России и горжусь новым паспортом." И вот весной этого года, наконец, мечта сбылась", — поделился он на своей странице. — Я влюблён в волжские берега и Самару с самой первой встречи. Когда я улетаю в Европу, мне все нравится, но на пятый день я начинаю думать, что хочу домой. Дом у меня в Самаре".

По мнению Джангуидо Бреддо, комфортная жизнь в Самаре даже для гурмана-итальянца вполне возможна — ведь сейчас в России его земляки наладили производство сыров и колбас, а такие продукты как пасту, оливковое масло и прочие можно без проблем приобрести, в том числе и в магазине при почётном консульстве Италии.

Джангуидо Бреддо проживает в Самаре больше четверти века — преподает искусство приготовления пищи под патронажем Итальянской академии исторической кулинарии, пишет книги и занимается реализацией настоящих итальянских продуктов.

"Я очень надеюсь, что ничего серьезно не изменится в отношениях между нашими странами в ближайшее время. Страшно подумать, что 26 лет моей работы пропадут. Столько сделано, чтобы наладить связи между Италией и Самарой. Я рад, что ни один гражданин Италии, переехавший в Россию, не покидают новую Родину. Я не знаю никого, кто бы хотел уехать отсюда", — уверен почетный консул.

Напомним, что в конце 90-х годов почетное консульство Италии в регионе было открыто в числе первых в России.

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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