Ботсад высадил десант редких растений

Ботанический сад Самарского университета им. Королева провел самое массовое за свою историю и первое за последние девять лет переселение редких видов растений в дикую природу. Более 600 растений, выращенных в Ботаническом саду, были единовременно высажены в один из октябрьских дней на участках в Чубовской степи в Кинельском районе Самарской области. Работы проводились в рамках государственного контракта по заданию регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. В числе массовых переселенцев — пион тонколистный, который, по мнению ученых, мог быть прообразом знаменитого аленького цветочка из сказки Сергея Аксакова.

По-научному такое переселение называется реинтродукцией: растения определенного вида (или специально подготовленный посевной материал) вывозят из комфортных условий грядок и клумб Ботанического сада в дикую природу и высаживают на территории, где этот вид когда-то ранее произрастал, но по каким-то причинам исчез. Так ученые пытаются вернуть и сохранить биологическое разнообразие флоры региона и создать новые устойчивые популяции исчезающих или уже исчезнувших растений. Последний раз Ботсад проводил реинтродукцию в 2013 году, после чего осуществлялся лишь мониторинг высаженных растений.

"Нынешняя посадка растений в нашей истории — самая массовая единовременная, за один день в Чубовской степи нами было высажено сразу более 600 экземпляров редких растений из Ботанического сада. Например, если сравнивать, то за несколько сезонов с 2011 по 2013 годы нашими специалистами было пересажено в дикую природу порядка 1300 растений. Конечно, никаких специальных жестких норм по переселению растений нет, всегда исходят из возможностей — сколько есть посадочного материала — и из необходимости создания популяционных групп растений с надеждой на их выживание", — рассказала заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета им. Королева профессор Людмила Кавеленова.

Для переселения и создания популяционных групп были отобраны растения пяти видов: пиона тонколистного, можжевельника казацкого, ломоноса цельнолистного и двух ирисов — безлистного и солелюбивого. Предназначенные для пересадки растения выращивали в Ботсаду на специальных разводных грядках в виде укорененных черенков и деленок (частей кустов) с почками. За день-два до реинтродукции их выкапывают и помещают в пакеты из толстой пленки в ожидании переезда. Главное условие на этом этапе — чтобы погода не подвела.

"Обычно и растениям, и нам хватало одного ботсадовского "Газика", а в этом году впервые пришлось задействовать университетский микроавтобус. Площадки для посадки в Кинельском районе мы выбирали с точки зрения их малой посещаемости людьми — для лучшей сохранности растений — и с учетом типичности условий природных экосистем этих площадок для данных растений. Естественно, по биологическим особенностям кого-то нужно высаживать на опушку леса, кого-то на степной склон, а кому-то нужна почва с высоким содержанием кальция. Пришлось выжидать наступления благоприятной погоды, которая позволила бы работать в полевых условиях. Прошедшие в последующие дни дожди обильно полили высаженные растения, что поможет им успешно прижиться на новом месте. Весной можно будет увидеть первые результаты нашей работы", — отметила директор Ботанического сада Светлана Розно.

По ее словам, результаты серии предыдущих реинтродукций, проводившихся в 2011–2013 годах, показывают, высокий уровень приживаемости пересаженных растений — в среднем, 85%. Работа самарских ученых получила высокую оценку Международного совета ботанических садов по охране растений (BGCI). В природу региона возвращено более десятка редких видов растений, в том числе ученым удалось добиться стабильности и даже роста популяции пиона тонколистного, считающегося прообразом "аленького цветочка".

В Ботаническом саду пион тонколистный впервые появился в 1947 году, его привезли как раз из Кинельского района. Уже в 60-е годы прошлого века ученые писали, что он редко встречается в нашей области, а в 70-е годы, как считают специалисты, это растение, по-видимому, полностью исчезло в нашем регионе. В первом издании "Красной книги Самарской области", вышедшем в 2007 году, этот вид был указан как исчезнувший. Пион тонколистный стал первым растением, пересаженным из Ботсада в дикую природу.

"Пион тонколистный — самый первый из объектов нашей реинтродукции и при этом самый удачный, но работу мы с ним продолжаем. Редким он быть пока не перестал — в природе он растет в нашей области только там, где мы его сажали. Однако его популяция стабильна и даже постепенно увеличивается, — подчеркнула начальник отдела флоры Ботанического сада Ирина Рузаева. — Это самый раноцветущий из пионов, других видов растений с такими крупными алыми лепестками в нашей природе просто нет, в степи он цветет в то время, когда многие другие травянистые растения полностью не развернулись и не зазеленели — в первой половине мая. Поэтому, думаю, Сергей Аксаков вполне мог видеть его цветущим в степях и запомнить как прообраз сказочного аленького цветочка, о котором ему рассказывали в детстве".