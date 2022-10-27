16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Активисты завершили прокладку стокилометрового маршрута Большой Самарской тропы В пользование самарского метрополитена поступили пять обновленных вагонов В Самаре врачи спасли жизни беременной женщине и ее ребенку Самарцы не поддержали точечную застройку напротив Загородного парка В Самаре в ночь на 28 октября ожидается снег

Общество

Ботсад высадил десант редких растений

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ботанический сад Самарского университета им. Королева провел самое массовое за свою историю и первое за последние девять лет переселение редких видов растений в дикую природу. Более 600 растений, выращенных в Ботаническом саду, были единовременно высажены в один из октябрьских дней на участках в Чубовской степи в Кинельском районе Самарской области. Работы проводились в рамках государственного контракта по заданию регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. В числе массовых переселенцев — пион тонколистный, который, по мнению ученых, мог быть прообразом знаменитого аленького цветочка из сказки Сергея Аксакова.

Фото: предоставлено Самарским университетом

По-научному такое переселение называется реинтродукцией: растения определенного вида (или специально подготовленный посевной материал) вывозят из комфортных условий грядок и клумб Ботанического сада в дикую природу и высаживают на территории, где этот вид когда-то ранее произрастал, но по каким-то причинам исчез. Так ученые пытаются вернуть и сохранить биологическое разнообразие флоры региона и создать новые устойчивые популяции исчезающих или уже исчезнувших растений. Последний раз Ботсад проводил реинтродукцию в 2013 году, после чего осуществлялся лишь мониторинг высаженных растений.

"Нынешняя посадка растений в нашей истории — самая массовая единовременная, за один день в Чубовской степи нами было высажено сразу более 600 экземпляров редких растений из Ботанического сада. Например, если сравнивать, то за несколько сезонов с 2011 по 2013 годы нашими специалистами было пересажено в дикую природу порядка 1300 растений. Конечно, никаких специальных жестких норм по переселению растений нет, всегда исходят из возможностей — сколько есть посадочного материала — и из необходимости создания популяционных групп растений с надеждой на их выживание", — рассказала заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета им. Королева профессор Людмила Кавеленова.

Для переселения и создания популяционных групп были отобраны растения пяти видов: пиона тонколистного, можжевельника казацкого, ломоноса цельнолистного и двух ирисов — безлистного и солелюбивого. Предназначенные для пересадки растения выращивали в Ботсаду на специальных разводных грядках в виде укорененных черенков и деленок (частей кустов) с почками. За день-два до реинтродукции их выкапывают и помещают в пакеты из толстой пленки в ожидании переезда. Главное условие на этом этапе — чтобы погода не подвела.

"Обычно и растениям, и нам хватало одного ботсадовского "Газика", а в этом году впервые пришлось задействовать университетский микроавтобус. Площадки для посадки в Кинельском районе мы выбирали с точки зрения их малой посещаемости людьми — для лучшей сохранности растений — и с учетом типичности условий природных экосистем этих площадок для данных растений. Естественно, по биологическим особенностям кого-то нужно высаживать на опушку леса, кого-то на степной склон, а кому-то нужна почва с высоким содержанием кальция. Пришлось выжидать наступления благоприятной погоды, которая позволила бы работать в полевых условиях. Прошедшие в последующие дни дожди обильно полили высаженные растения, что поможет им успешно прижиться на новом месте. Весной можно будет увидеть первые результаты нашей работы", — отметила директор Ботанического сада Светлана Розно.

По ее словам, результаты серии предыдущих реинтродукций, проводившихся в 2011–2013 годах, показывают, высокий уровень приживаемости пересаженных растений — в среднем, 85%. Работа самарских ученых получила высокую оценку Международного совета ботанических садов по охране растений (BGCI). В природу региона возвращено более десятка редких видов растений, в том числе ученым удалось добиться стабильности и даже роста популяции пиона тонколистного, считающегося прообразом "аленького цветочка".

В Ботаническом саду пион тонколистный впервые появился в 1947 году, его привезли как раз из Кинельского района. Уже в 60-е годы прошлого века ученые писали, что он редко встречается в нашей области, а в 70-е годы, как считают специалисты, это растение, по-видимому, полностью исчезло в нашем регионе. В первом издании "Красной книги Самарской области", вышедшем в 2007 году, этот вид был указан как исчезнувший. Пион тонколистный стал первым растением, пересаженным из Ботсада в дикую природу.

"Пион тонколистный — самый первый из объектов нашей реинтродукции и при этом самый удачный, но работу мы с ним продолжаем. Редким он быть пока не перестал — в природе он растет в нашей области только там, где мы его сажали. Однако его популяция стабильна и даже постепенно увеличивается, — подчеркнула начальник отдела флоры Ботанического сада Ирина Рузаева. — Это самый раноцветущий из пионов, других видов растений с такими крупными алыми лепестками в нашей природе просто нет, в степи он цветет в то время, когда многие другие травянистые растения полностью не развернулись и не зазеленели — в первой половине мая. Поэтому, думаю, Сергей Аксаков вполне мог видеть его цветущим в степях и запомнить как прообраз сказочного аленького цветочка, о котором ему рассказывали в детстве". 

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Логинова 12 октября 2022 15:21 В Самарскую область прибудут дети-сироты из Донецкой народной республики

Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:33 Самарской школе олимпийского резерва отказали в застройке берега Волги

Для бизнеса нет святого. Печалька.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:30 Прокуратура Самары не дала "Шарду" и "СЗ Ракита" согласовать застройку с урезанными парковками

Прокуратура начала работать!

Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6