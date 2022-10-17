В Самарской области установят карантинную полосу вдоль границы с Казахстаном

Департамент ветеринарии Самарской области опубликовал приказ, в соответствии с которым устанавливается карантинная полоса на территории региона вдоль государственной границы РФ на суше "в целях недопущения переноса заразных болезней через границу".

В частности, карантинная полоса будет установлена на территории Большечерниговского района в пределах административных границ вдоль государственной границы РФ с Казахстаном.

"Определить ширину карантинной полосы равной 1000 метрам от линии госграницы вглубь ее территории", — отмечается в приказе.

Через каждые 300-350 метров полоса будет обозначена предупреждающими знаками. В пределах территории запрещается содержание и выпас сельскохозяйственных животных, строительство предприятий по переработке и хранению животноводческой продукции.

В случае, если пограничными органами будут обнаружены животные, пересекшие границу, их следует немедленно отогнать на сопредельную территорию.

Также в документе обозначено, что пределы карантинной полосы могут быть пересмотрены. О сроках действия приказа не сообщается.