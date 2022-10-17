В Самарской области установят карантинную полосу вдоль границы с Казахстаном

Департамент ветеринарии Самарской области опубликовал приказ, в соответствии с которым устанавливается карантинная полоса на территории региона вдоль государственной границы РФ на суше "в целях недопущения переноса заразных болезней через границу".
В частности, карантинная полоса будет установлена на территории Большечерниговского района в пределах административных границ вдоль государственной границы РФ с Казахстаном.
"Определить ширину карантинной полосы равной 1000 метрам от линии госграницы вглубь ее территории", — отмечается в приказе.
Через каждые 300-350 метров полоса будет обозначена предупреждающими знаками. В пределах территории запрещается содержание и выпас сельскохозяйственных животных, строительство предприятий по переработке и хранению животноводческой продукции.
В случае, если пограничными органами будут обнаружены животные, пересекшие границу, их следует немедленно отогнать на сопредельную территорию.
Также в документе обозначено, что пределы карантинной полосы могут быть пересмотрены. О сроках действия приказа не сообщается.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?