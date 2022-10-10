Самарский департамент градостроительства уличили в нарушениях при сносе самовольных построек

Контрольно-счетная палата Самары проверила законность и эффективность израсходованных средств, выделенных департаменту градостроительства на снос самовольно возведенных построек. По результатам проверки был установлен ряд нарушений.
Ведомство уличили в нарушении требований ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В частности, департамент в ряде случаев при сносе использовал бюджетные средства без взыскания с построивших расходов, понесенных в результате сноса самовольных построек.
Кроме того, "ведомство не направило требования об уплате неустоек, предусмотренных в соответствии с условиями муниципальных контрактов, подрядчикам, допустившим нарушения при выполнении контрактов на разработку проектов с проведением экспертизы сметной стоимости и на снос самовольно возведенных построек", — отмечается в сообщении.
Департамент получил представление об устранении нарушений, информационное письмо с указанием выявленных недостатков и рекомендации по устранению нарушений.
"По окончании проверки департамент градостроительства принял меры к взысканию произведенных расходов, понесенных при сносе, а также взыскал в исковом порядке часть расходов по сносу самовольных построек", — отметили в КСП.
Информация по итогам проверки направлена главе города и председателю городской думы.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!