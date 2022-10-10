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Общество

Самарский департамент градостроительства уличили в нарушениях при сносе самовольных построек

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Контрольно-счетная палата Самары проверила законность и эффективность израсходованных средств, выделенных департаменту градостроительства на снос самовольно возведенных построек. По результатам проверки был установлен ряд нарушений.

Ведомство уличили в нарушении требований ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В частности, департамент в ряде случаев при сносе использовал бюджетные средства без взыскания с построивших расходов, понесенных в результате сноса самовольных построек.

Кроме того, "ведомство не направило требования об уплате неустоек, предусмотренных в соответствии с условиями муниципальных контрактов, подрядчикам, допустившим нарушения при выполнении контрактов на разработку проектов с проведением экспертизы сметной стоимости и на снос самовольно возведенных построек", — отмечается в сообщении.

Департамент получил представление об устранении нарушений, информационное письмо с указанием выявленных недостатков и рекомендации по устранению нарушений.

"По окончании проверки департамент градостроительства принял меры к взысканию произведенных расходов, понесенных при сносе, а также взыскал в исковом порядке часть расходов по сносу самовольных построек", — отметили в КСП.  

Информация по итогам проверки направлена главе города и председателю городской думы.

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