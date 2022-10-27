4 ноября пройдет всероссийский телемарафон "Национальный характер"

4 ноября в 08.00 (мск) в эфире национальной платформы "Смотрим", круглосуточных телеканалов холдинга ВГТРК, муниципального телеканала "Самара–24", сайта tvsamara.ru, и в соцсетях стартует всероссийский телемарафон "Национальный характер". Центром управления грандиозным событием станет Самара — город с богатым историческим и культурным прошлым.
В День народного единства состоится увлекательное телевизионное путешествие вглубь веков. Благодаря самым современным технологиям и творческим возможностям региональных компаний холдинга ВГТРК зрители перенесутся на несколько столетий назад, преодолеют 17 миллионов квадратных километров, пройдут сквозь 11 часовых поясов, познакомятся с героями национальных былин и эпосов, легендарными предшественниками и современниками, в эти дни отстаивающими независимость своей страны.
Главная цель онлайн-марафона "Национальный характер" — написать грандиозную этнографическую и историческую летопись державы, которая стала экономическим и культурным мостом, объединившим Евразийский континент и заложившим основы всего миропорядка на планете, понять основу и суть нашего культурного кода, национального характера.
Праздничный марафон "Национальный характер" охватит 8 федеральных округов и все региональные филиалы Всероссийской государственной телерадиокомпании. Объединяющим центром по традиции станет ГТРК "Самара". Именно здесь в финале многочасового марафона будут названы лучшие черты национального характера, наличие которых помогло народам России выстоять в нелегких испытаниях, отстоять независимость и сохранить единство державы.
У филиалов ВГТРК уже есть опыт проведения крупных телепроектов, объединяющих в эфире всю страну. Это 12-часовой марафон, посвященный юбилею первого полета человека в космос, 18-часовой марафон в честь Великой Победы и 24-часовой марафон в День России, 16-часовой марафон "Славься, Отечество!", приуроченный к празднованию Дня народного единства в 2021 году.
Начало большого этнографического и культурного путешествия сквозь столетия — ровно в 8.00 по московскому времени 4 ноября 2022 года.
Прямую трансляцию можно будет смотреть:
— на российской мультимедийной онлайн-платформе "SMOTRIM.RU";
— на сайте tvsamara.ru;
— в эфире телеканала "Самара 24" на сайте www.tvsamara.ru, в группе "ВКонтакте" ГТРК "Самара".
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?