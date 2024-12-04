Лучше один раз увидеть: представляем гид по туризму в Самарской области

На Волга Ньюс - новый мультимедийный спецпроект. Он посвящен туризму в Самарской области. Редакция работала над ним вместе с командами Туристского информационного центра Самарской области и региональным министерством туризма.

Все материалы спецпроекта собраны по ссылке. Здесь представлена исчерпывающая информация для гостей Самарской области и ее жителей, которые хотят больше узнать об отдыхе в своем родном регионе.

Например, где вкусно пообедать и окунуться в атмосферу купеческой Самары начала XX века. Или какие сувениры привезти с собой на память из города на Волге.

Можно узнать и об отелях, которые находятся в исторических зданиях и хранят много легенд о своих владельцах и гостях, например, о знаменитом басе Федоре Шаляпине.

Также здесь вы найдете гид по музеям региона, узнаете, в каком из них можно увидеть запуск в космос ракеты-носителя "Союз".

А еще мы подготовили обзор по цифровым помощникам для туриста. В нем рассказали, какие приложения можно скачать, чтобы гулять по городу без экскурсовода. К слову, с такой опцией можно посетить Сызрань: в единственном городе региона, где сохранился кремль, реализован проект тура-кода. А это значит, что все главные достопримечательности отмечены указателями и информационными табличками. И обойти их можно самостоятельно.

Любителям отдыха на природе вдали от городской суеты посвящен материал о глэмпингах региона.

Для тех, кому больше нравится смотреть фото или видео, мы сделали фоторепортажи и сняли видеоролики. Вот фото из арт-кластера "Дом 77", а здесь - снимки камерного особняка-отеля, в котором жил Эльдар Рязанов.

По ссылке найдете видео из ресторана, который построил знаменитый пивовар Альфред фон Вакано. А осмотреть локации креативного кластера "Станкозавод", который находится прямо на берегу Волги, можно в этом ролике.

Не могли мы обойти в спецпроекте и главный праздник года и составили подборку мест, которые можно посетить в январские каникулы всей семьей.