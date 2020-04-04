Третья неделя карантина: всеобщая самоизоляция, проверки на дорогах, нерабочий месяц

За вторую неделю коронавирусной пандемии в Самарской области число зараженных увеличилось незначительно, зато сильно поменялась повседневная жизнь граждан. Всех жителей области обязали самоизолироваться.

Хроника инфекции

За неделю — с 27 марта по 3 апреля количество заразившихся коронавирусом в Самарской области выросло с 14 до 17 человек.

Так, в Тольятти с подозрением на коронавирус госпитализировали заведующего отделением сосудистой хирургии тольяттинской городской клинической больницы № 2 Валерия Рудуша, приехавшего из Италии. Подтвердился ли его диагноз, пока не известно.

Помимо этого, 30 апреля самарский художник Андрей Сяйлев, живущий в Москве, рассказал, что у него взяли положительный анализ на коронавирус. После этого художника госпитализировали в больницу в Коммунарке. 2 апреля Андрей Сяйлев сообщил, что у него взяли повторный анализ на коронавирус, который оказался отрицательным. Сейчас его уже выписали из больницы.

Женщина, у которой диагноз подтвердился 31 марта, вернулась из круизного тура по Европе.

В среду, 1 апреля, состояние одного из заболевших оставалось стабильно тяжелым. А 22 человека, госпитализированных с подозрением на коронавирус, ожидали результатов анализов.

2 апреля стало известно еще о двух зараженных в регионе — самарце и тольяттинце. Известно, что инфицированный житель Самары вернулся из Австрии, а тольяттинец входил в контактный круг ранее инфицированных.

В этот же день из Тольяттинской городской больницы № 5 выписали пять человек, перенесших COVID-2019. Все они — молодые люди, в том числе один ребенок. В больнице они находились 13–14 марта.

По состоянию на 3 марта, с медицинского наблюдения по коронавирусу сняли 522 человека, а новых подтвержденных случаев COVID-19 в регионе не было.

Самоизоляция

В начале недели, 30 марта, в Самарской области под наблюдением врачей были 4159 человек — вернувшиеся из-за рубежа и контактировавшие с ними люди. Также самоизолироваться должны были жители региона старше 65 лет.

Самарцев призывали проявить сознательность и в объявленную нерабочей неделю оставаться дома, не посещать общественные места и минимизировать контакты с другими людьми.

При этом городской департамент транспорта отчитался о том, что уже 30 марта пассажиропоток в общественном транспорте уменьшился на треть. А "Яндекс" оценил самоизоляцию самарцев на три балла из пяти возможных.

Но уже во вторник, 31 марта, ужесточили режим ограничений из-за корона вируса и на самоизоляцию отправили всех жителей региона. Уважительными поводами для выхода из дома стали: обращение за экстренной медицинской помощью и иные случаи прямой угрозы жизни и здоровью, следование к месту осуществления деятельности или от него домой (для этого нужно получить справку у работодателя), поход в ближайший к дому магазин и выгул собаки в радиусе не более 100 м от места проживания, а также вынос мусора. Кроме того, граждан также обязали соблюдать дистанцию 1,5 м, в том числе в общественных местах и общественном транспорте (кроме такси).

При этом, по данным на 31 марта, опросы показывали, что около 40% самарцев продолжали ходить на работу.

К среде, 1 апреля, Самара опустела. В это же день стало известно, что сотрудники ГИБДД будут останавливать весь транспорт и выяснять, куда едут водители. Если поездка не обоснована работой или какими-то неотложными нуждами, автомобилистам будут вежливо напоминать о дополнительных мерах предосторожности в связи с коронавирусом и рекомендовать оставаться дома.

Из-за этого быстро выросли пробки на въездах в город: возле поста ДПС на Южном шоссе; на Кряжском шоссе, около мкр Волгарь; на Московском шоссе, возле ТЦ "Мега"; в Смышляевке; на Кировском мосту и на Красноглинском шоссе, у моста через Сок. Одну из них — на въезде в город у поста ГАИ в районе Смышляевки засняли с квадрокоптера.

Также 1 апреля стало известно, что министр здарвоохранения Самарской области Михаилд Ратманов уходит с этого поста на работу в Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА). Ратманов возглавлял региональный минздрав с октября 2018 года.

В итоге главе региона Дмитрию Азарову пришлось заверить самарцев, что въезд в город не перекрыли.

За сутки 31 марта — 1 апреля полицейские выявили в Самарской области 45 человек, не соблюдавших режим самоизоляции. По разным статьям на них составили 39 административных материалов.

Самой большой новостью 2 апреля стало продление нерабочих дней до конца апреля. В связи с этим Дмитрий Азаров заявил, что, исходя из экономической и эпидемиологической ситуации, в регионе будут принимать решения о дальнейших ограничительных мерах по отдельным отраслям и предприятиям.

В этот же день стало известно, что пациентам, нуждающимся в регулярном посещении поликлиник, а также ухаживающим за больными родственниками выдадут справки свободной формы, подтверждающие причину оставления места проживания.

При этом правительство региона пояснило, что никакая справка не нужна тем, кто приносит продукты и предметы первой необходимости пожилым родственникам, не способным самостоятельно их приобрести. Но если такого гражданина остановит полицейский, то нужно будет сообщить цель своего визита к родственнику, назвать его домашний адрес, фамилию, имя и отчество, дату рождения и по требованию показать закупленные товары. При этом рекомендуется минимизировать такие поездки и по возможности совершать их на личном транспорте или такси, а также заказывать продукты или предметы первой необходимости онлайн.

Также 2 апреля Дмитрий Азаров поручил проработать варианты дистанционного контроля самоизолировавшихся. А грузоперевозчикам установили форму пропуска.

3 апреля стало известно, какие предприятия смогут работать в карантин. А депутат губдумы Александр Милеев предложил запретить продажу алкоголя крепостью выше 6 градусов до 30 апреля.

Помощь

30 марта аэропорт Курумоч начал ежедневно готовить бесплатное питание для пожилых людей старше 65 лет, находящихся дома на карантине.

В детсадах начали действовать дежурные группы для детей работников бесперебойных жизнеобеспечивающих производств, экстренных служб, муниципальных и госслужащих.

31 марта в Самаре началась масштабная санитарная обработка улиц.

По данным на 1 апреля, операторы "горячей линии" по борьбе с коронавирусом приняли 675 обращений. Граждан консультируют о мерах борьбы с COVID-19, рассказывают, как соблюдать режим самоизоляции, отвечают на вопросы о выдаче больничных и посещении врача.

Самарская область ввела дополнительные меры поддержки для предпринимателей. Так, уже сейчас до 1 июля приостановлены проверки бизнеса.

Поликлиникам Самарской области выделили 100 автомобилей, чтобы медработники могли оперативно добираться до пациентов. А школьникам, которые получали бесплатное питание, предоставят наборы продуктов на время дополнительных каникул.

Помимо этого, с 1 апреля начали ежедневно дезинфицировать электрички.

Ко 2 апреля, по данным Ростелекома, жители Самарской области позвонили на "горячую линию" по коронавирусу 5 тыс. раз.

В регионе начал работу штаб по повышению устойчивости экономики

3 апреля стало известно, с 14 по 17 апреля, во время выдачи пенсий, будут работать офисы Сбербанка. Кроме того, жителям губернии, которые обычно получают пенсию на почте, выплаты доставят на дом.

Ограничительные меры

В понедельник, 30 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил, как соблюдаются ограничительные меры, в том числе в ТЦ. Дело в том, что много обращений на "горячую линию" областного минтруда поступают от самарцев, которых принуждают выйти на работу, а в противном случае грозят увольнением.

При этом 19 предприятиям уже назначили штрафы за то, что они не приостановили деятельность, хотя должны были.

К 1 апреля все клиентские службы территориальных органов Пенсионного фонда РФ перешли на на прием посетителей только по предварительной записи.

Кроме того, в Самарской области до 1 июня приостановят регистрацию свадеб и разводов.

По данным на 2 апреля, на "горячую линию" министерства труда поступили жалобы от работников 12 организаций, которые, предположительно, нарушают режим карантинной недели. Все эти организации проверят.

К 3 апреля в налоговых инспекциях и их подразделениях приостановили прием и обслуживание налогоплательщиков, стоматологические клиники региона прекратили плановый прием.

Самарский метрополитен еще больше ограничил режим работы, в выходные он будет работать с 8:00 до 20:00.

Кроме того, жителей области перестали пускать на дачи. По словам очевидцев, на 19 км Московского шоссе полицейские разворачивают тех, кто пытается проехать к своим дачам и частным домам, и пропускают лишь тех, кто прописан в этом районе.

А одно из кафе в Чапаевске за нарушение карантина опечатали приставы.

К концу рабочей недели в Самарской области резко поднялись цены на имбирь и лимоны из-за слухов о том, что это якобы лучшее лекарство от коронавируса.